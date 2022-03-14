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ЄС посилить санкції проти російських нафтових компаній, але не заборонить імпорт, - Reuters

14 березня, 2022 понедiлок
17:45
Світ Роснефть

Держави ЄС мають намір ухвалити нові санкції проти російських нафтових компаній, але продовжуватимуть купувати у них нафту

Про це повідомляє джерело видання Reuters.

За даними видання, держави Євросоюзу планують ухвалити нові санкції проти російських нафтових компаній "Роснефть", "Транснефть" і "Газпром нефть". Ці три компанії вже підпадають під обмеження ЄС щодо кредитів і боргового фінансування.

Але нові заходи не завадять державам і компаніям ЄС купувати нафту у трьох російських компаній.

За словами джерела в ЄС, згідно з новими санкціями, на "Роснефть", "Транснефть" та "Газпром нефть" буде накладено "заборону на операції", що блокуватиме інвестиції та інші передачі їм фінансових ресурсів.

"Ми запропонуємо велику заборону на нові європейські інвестиції в енергетичний сектор Росії. Ця заборона поширюватиметься на всі інвестиції, передачу технологій, фінансові послуги тощо для розвідки та виробництва енергії", - заявила 11 березня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, попередньо оголосивши про санкції, але не вказавши цільові компанії.

За словами джерела, багато урядів ЄС просили підкреслити, що дозволять європейським компаніям оплачувати свої рахунки перед російськими великими компаніями і продовжувати купувати їх нафту.


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Економіка
нафта
санкції ЄС проти Росії
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