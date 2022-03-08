Велика Британія планує відмовитися від російської нафти та нафтопродуктів до кінця 2022 року
Зараз вони становлять, відповідно, 8% та 18% від загального імпорту до Великобританії
Про це повідомляє ВВС, інформує Еспресо.TV
Цей перехідний період дасть ринку, підприємствам і ланцюжкам поставок більш ніж достатньо часу, щоб замінити російський імпорт нафти, який становить 8% попиту у Великобританії.
ЄС також сьогодні зробив кроки, щоб зменшити залежність континенту від російського газу, заявивши, що він прагне скоротити попит на дві третини до кінця року.
Великобританія менш залежить від російського викопного палива, ніж багато європейських країн. Але російські поставки все ще складають 8% загального імпорту до Великобританії, а 18% британського дизельного палива надходить з Росії.
- Нагадаємо, сьогодні, 8 березня, президент Байден оголосив про повну заборону США на імпорт російської нафти та газу.
- Першою про ембарго на поставку нафти з Росії оголосила Канада ще 1 березня.
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