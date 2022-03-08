Найбільші нафтові компанії Австралії припинили купувати російську нафту

Про це йдеться у пресрелізах Ampol та Viva Energy.



"Ampol засуджує дії Росії в Україні та визнає людську трагедію, яка продовжує розгортатися. Ampol підтримує кроки, які вживаються на міжнародному рівні проти Росії на підтримку України та її народу", - заявляє компанія.



Ampol наголошує, що не купувала російську нафту з початку нападу Росії на Україну, проте має два російські вантажі у поточних запланованих ланцюгах поставок. У компанії пояснили, що ці вантажі були закуплені до вторгнення і будуть вивантажені до кінця квітня.



Компанія Viva Energy, своєю чергою, оголосила, що не купуватиме російську нафту, поки триває конфлікт.



"Viva Energy вражена подіями, що розгортаються в Україні, і висловлює співчуття невинним людям, які постраждали від цього жахливого конфлікту. Як наслідок і у відповідь, Viva Energy прийняла рішення припинити закупівлі сирої нафти російського походження, поки конфлікт триває", - йдеться у заяві компанії.



Viva Energy також повідомила, що до початку війни були закуплені два вантажі російської нафти, які мають прибути в Австралію протягом наступних двох місяців. Компанія розглядала варіанти утилізації цих вантажів, але без надійних покупців на теперішньому ринку існує загроза потенційного дефіциту палива. Viva Energy запевняє, що ці вантажі були закуплені у міжнародних нафтових компаній, а не у росіян.

Нагадаємо, раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що домовляється з партнерами про ембарго російської нафти.

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