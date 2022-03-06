Держсекретар США заявив, що домовляється з партнерами про ембарго російської нафти
Таким чином Білий дім буде карати Росію за війну в Україні
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати працюють зі своїми союзниками в Європі над вивченням можливості заборони імпорту російської нафти, - інформує Еспресо.TV.
"Я вчора розмовляв телефоном з президентом та іншими членами кабінету міністрів саме на цю тему (ембарго на російську нафту, - ред.), і зараз ми розмовляємо з нашими європейськими партнерами і союзниками, щоб скоординовано розглянути перспективу заборони на імпорт російської нафти, при цьому переконавшись, що на світових ринках як і раніше є відповідні поставки нафти", - заявив Блінкен.
- Нагадаємо, напередодні ЄС закрив свій повітряний простір для російських літаків.
- Також 26 лютого країни Європейського Союзу погодили персональні санкції проти президента Росії Володимира Путіна і міністра закордонних справ Сергія Лаврова за повномасштабне вторгнення в Україну.
- 28 лютого Швейцарія підтримала санкції Євросоюзу проти росіян, причетних до вторгнення Москви в Україну, і запевнила, що заморозить їх активи.
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