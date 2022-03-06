Держсекретар США заявив, що домовляється з партнерами про ембарго російської нафти

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати працюють зі своїми союзниками в Європі над вивченням можливості заборони імпорту російської нафти, - інформує Еспресо.TV.



"Я вчора розмовляв телефоном з президентом та іншими членами кабінету міністрів саме на цю тему (ембарго на російську нафту, - ред.), і зараз ми розмовляємо з нашими європейськими партнерами і союзниками, щоб скоординовано розглянути перспективу заборони на імпорт російської нафти, при цьому переконавшись, що на світових ринках як і раніше є відповідні поставки нафти", - заявив Блінкен.

Нагадаємо, напередодні ЄС закрив свій повітряний простір для російських літаків.

Також 26 лютого країни Європейського Союзу погодили персональні санкції проти президента Росії Володимира Путіна і міністра закордонних справ Сергія Лаврова за повномасштабне вторгнення в Україну.

28 лютого Швейцарія підтримала санкції Євросоюзу проти росіян, причетних до вторгнення Москви в Україну, і запевнила, що заморозить їх активи.