В російських авіакомпаній арештували вже п'ять літаків

Про це повідомляє профільний авіаційний російський телеграм канал "Авіаторшина", інформує Еспресо.TV

Заарештований 3 березня Airbus A320neo російської компанії S7 Airlines учора перелетів з Єревану (код аеропорту EVN) до аеропорту Іракліона (HER).

Лізингодавцем заарештованої машини з реєстраційним номером VP-BSL є SMBC Aviation Capital, дублінський лізинговий підрозділ японської фінгрупи Sumitomo Mitsui. Це перший літак, якого втратила S7. За словами джерела, борт вибув із сертифікату попереднього експлуатанта.

Після арешту цього літака S7 скасувала усі свої міжнародні рейси, не чекаючи на рекомендацію Росавіації.

Арештовані літаки "Аерофлоту" (A320 VP-BET у Мюнхені, А320 VP-BAC в Амстердамі та A321 VP-BOE у Женеві) та "Уральських авіаліній" (A319 VP-BBG у Дубаї) поки не перереєстровані і нікуди досі не перелітали.

Нагадаємо, літак російської авіакомпанії S7 було арештовано у Єревані 3 березня. Це був перший борт, який затримали через санкційні обмеження.

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