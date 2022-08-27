В Румунії у ДТП потрапив автобус з українськими туристами
В ніч з 26 на 27 серпня, в Румунії у ДТП потрапив автобус, який їхав з України до Туреччини
Про це повідомляє видання Digi24.
ДТП сталась на сході Румунії, неподалік міста Вранча. Автобус, у якому перебувало 43 українці, перевернувся. На щастя, смертельних жертв немає.
23 пасажири були доставлені в лікарню, жоден з них не перебуває у важкому стані. В однієї людини вивих плеча, у ще однієї - політравма хребта. Усіх інших відправили у центр розміщення біженців.
Автобус прямував з України до Туреччини.
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