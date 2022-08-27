Про це повідомляє видання Digi24.

ДТП сталась на сході Румунії, неподалік міста Вранча. Автобус, у якому перебувало 43 українці, перевернувся. На щастя, смертельних жертв немає.

23 пасажири були доставлені в лікарню, жоден з них не перебуває у важкому стані. В однієї людини вивих плеча, у ще однієї - політравма хребта. Усіх інших відправили у центр розміщення біженців.

Автобус прямував з України до Туреччини.

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