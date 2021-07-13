В Сербії заявили, що вироблятимуть китайську вакцину від COVID
Сербія підписала меморандум з ОАЕ та Китаєм про виробництво вакцини від коронавірусу від корпорації Sinopharm
Про це розповідає "Нова сербська політична думка".
Прем'єр-міністр Сербії Ана Брнабич підписала меморандум про взаєморозуміння та співпрацю з китайськими партнерами, а також з партнерами з Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) щодо виробництва китайської вакцини Sinofarm у Сербії та знову закликала громадян зробити щеплення від коронавірусу.
"Це надзвичайно важливий день для Сербії, але також і для всього регіону, тому що у нас тут буде вакцина ближче, вона стане для нас доступнішою, і ми зможемо боротися з пандемією коронавірусу далі, і ця боротьба триває в Сербії, всій Європі та світі", - сказала Брнабіч.
Прем'єр-міністр зауважила, що у 2020 році спільно з Китаєм у країні було побудовано дві лабораторії для тестування на ПЛР, і що президент Сербії Олександр Вучич відвідав ОАЕ в березні, коли домовився про співпрацю щодо будівництва заводу з виробництва вакцин.
"Наша мета - до кінця року побудувати завод з виробництва вакцин, паралельно працювати над наповненням і мати 10 млн доз до кінця року", - зазначила Брнабич.
Вона додала, що Сербія закупила у Китаю 4 млн вакцин і що вона отримала 200 тис. доз на пожертву від китайської армії, і особливо подякувала, що деякі кількості вакцин були доставлені до встановленого терміну.
Посол Китаю в Сербії Чен Бо сказав, що підписання меморандуму стало важливим кроком у співпраці зі спільного виробництва китайських вакцин проти COVID-19 і новим початком співпраці у фармацевтичній галузі.
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