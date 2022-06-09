В Уельсі призупинили прийом заявок на підтримку українських біженців

Про це пише BBC.

Прийом заявок призупинили, щоб "удосконалити" умови для людей, які прибувають, і щоб державні послуги "продовжували надавати високі стандарти підтримки".

Схема суперспонсора є окремою від решти програми "Дім для України". Відповідно до цієї програми 2456 людей отримали візи і 1481 прибули до Великої Британії.

У BBC зазначають, що "тимчасова оперативна пауза" розпочнеться вже цієї п'ятниці, 10 червня. Пауза не вплине на поточні заявки, і люди продовжуватимуть прибувати до Уельсу, оскільки візи будуть надаватись. Додають, що уряд Шотландії проводить подібну програму суперспонсорства, яка не була призупинена.

"Ми бачимо, що надані візи значно перевищують наші початкові зобов’язання приймати людей. Ця тимчасова пауза дасть нам можливість удосконалити механізми, які ми запровадили для підтримки людей після прибуття, і гарантувати, що всі державні служби, зокрема місцева влада, можуть продовжувати надавати високі стандарти підтримки", - сказала міністр соціальної справедливості Джейн Хатт.

3 червня видання The Guardian повідомляло, що Велика Британія приймає менше українців, ніж більшість країн Європи. 10 українських біженців на 10 000 населення є одним з найнижчих показників серед 28 європейських країн.

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