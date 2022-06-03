Британія приймає менше біженців з України "на душу населення", ніж більшість країн Європи, - The Guardian

Про це пише The Guardian.

За даними Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), сім мільйонів людей втекли з України в інші європейські країни після вторгнення Росії 24 лютого.

Міністерство внутрішніх справ повідомляє, що до Великої Британії станом на 29 травня прибули 65 700 українців, що еквівалентно приблизно 10 біженцям на 10 000 населення.

Станом на 11 травня 720 000 українських біженців прибули до Німеччини, чисельність населення якої подібна до Великобританії, що становить 87 на 10 000 населення.

Франція є єдиною європейською країною з показником "на душу населення" приблизно еквівалентним показнику Британії: станом на 25 травня прибуло трохи понад 57 500 біженців, або дев’ять біженців на 10 000 населення, хоча є дані, які вказують на те, що зараз до країни прибуло 93 000 людей.

Деякі набагато менші за населенням країни, включаючи Австрію, Чехію та Болгарію, прийняли набагато більше біженців. Болгарія, наприклад, була початковим пунктом призначення для понад 290 000 людей, які тікали від війни, що дорівнює 423 на 10 000 населення.

Країни, які межують з Україною, прийняли набагато більше людей. Дані УВКБ ООН показують, що в Польщу, Румунію та Угорщину разом прибули 5 мільйонів біженців. Польща прихистила найбільше українських біженців серед усіх країн ЄС, прийнявши 957 біженців на 10 000 населення.

Візові схеми Британії піддавалися критиці за тривалі затримки. Відповідно до нещодавнього звіту Observer, сотні українських сімей вирішили відкликати свої заявки на приїзд до Великої Британії через те, що не отримували відповіді.

25 березня до Великої Британії прибули перші біженці з України.

Згодом схему для прийому біженців з України "Homes for Ukraine" у Великій Британії назвали "бездушною та нелюдською" через бюрократичні аспекти.

3 травня міністерка внутрішніх справ Великої Британії Пріті Патель зіткнулась із судовими позовами через затримки віз для вимушено переміщених людей з України.

29 травня ми повідомляли, що понад 500 українських дітей-біженців очікують рішення про візу до Великої Британії.

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