English Львів Головна
ua ru
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Програму для прийому біженців у Британії назвали "бездушною та нелюдською", - The Guardian

Програму для прийому біженців у Британії назвали "бездушною та нелюдською", - The Guardian

25 квітня, 2022 понедiлок
09:42
Світ

Схему для прийому біженців з України "Homes for Ukraine" у Великій Британії назвали "бездушною та нелюдською" через бюрократичні аспекти

Про це пише The Guardian. 

Видання розповідає історію Ольги Колісник. Жінка п’ять тижнів тому подала заяву, щоб вивезти двох своїх дітей – 11-річного Іллю та дитину Марію – до Великої Британії з їхнього дому у зруйнованому Харкові.

Ольга розповідає, що чиновники Британії спочатку повідомили, що її доньці дозволять подорожувати, оскільки її додали до українського паспорта матері. Але через два дні візові чиновники повідомили в Шеффілді, що така схема не працюватиме і що Марії доведеться пройти біометричне сканування за 800 миль (близько 1 287 км) у Варшаві, перш ніж вони зможуть полетіти до Британії.

Оскільки The Guardian оприлюднила додаткові приклади бюрократії у Великій Британії, цю вимогу назвали "скандальною", яка заважає українцям втекти до безпечного місця. Вони включають:

  • Сім’ї, які подали документи майже п’ять тижнів тому, але все ще чекають на візи до Британії.
  • Щонайменше 14 випадків за участю дев'яти дорослих і п'яти дітей, коли візи були затверджені, але заявники не були повідомлені.
  • Одна сім'я з п'ятирічним хлопчиком чекала в Харкові, поки місто обстрілювали, оскільки їм не сказали, що вони мають дозвіл на політ до Великої Британії.
6600 українців прибули до країни з моменту запуску програми "Дім для України", це становить близько 10% від кількості претендентів. Уряд заявляє, що останніми днями активізував оформлення віз, і стверджує, що деякі заявники вирішують залишитися в сусідніх країнах, щоб швидше повернутися в Україну.

38-річна Колісник, яка перед війною викладала економіку в Харківському національному університеті радіоелектроніки, сказала, що їй страшно їхати до Варшави без жодних гарантій, що візи будуть схвалені.

Вона сказала: "Я хвилювалася, що їду до Польщі до візового центру і що в кінці вони просто відмовлять, і що я тоді робитиму? Це мій найбільший страх. Це дуже, дуже напружено через цю невизначеність. Я не знаю, скільки ми будемо чекати. Я хотіла б сказати, що я хочу, щоб Велика Британія спростила цей процес, особливо якщо люди хочуть подорожувати з маленькими дітьми, такими як моя дочка".

Колісник та її діти живуть із родичами в невеликому будинку під Харковом, який межує з регіоном, де минулого тижня російські військові розпочали новий наступ. Її прихистили у Великій Британії Енді Ле Ру, церковний пастор, і його дружина Кейт Ле Ру, графство Гемпшир. "Це просто безсердечно і так нелюдсько", — сказала Кейт Ле Ру, вчений-біомедик.

Вона додає, що її довели до сліз, коли урядовці відмовилися прояснити це питання і навіть запропонували, щоб родина шукала притулок у країні з кращою погодою, ніж у Британії.

Речник уряду сказав: "У відповідь на варварське вторгнення Путіна ми запустили одну з найшвидших і найбільших візових схем в історії Великобританії. Всього за п’ять тижнів було видано понад 56 000 віз, щоб люди могли відновити своє життя у Великобританії за допомогою сімейної схеми в Україні та "Домів для України" За останні кілька днів щодня оброблялося близько 3500 заявок, що дає змогу тисячам українців пройти нашими не обмеженими маршрутами".


Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
 

Новини
Велика Британiя
біженці з України
Читайте також:
24 квітня, 2022 неділя
Доки ви вітаєте і святкуєте, по дітях в Азовсталі гатить корабельна артилерія й сиплються бомби, - керівник оборони Маріуполя
окупант
22 квітня, 2022 п'ятниця
"С моими психическими расстройствами это очень даже на пользу идет": СБУ перехопила розмову окупанта з матір'ю
24 квітня, 2022 неділя
"Їх там толпа була". Українці показали, як нищать окупантів з гармати бронетранспортера "Буцефал"
Київ
+12°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 30.86
    Купівля 30.86
    Продаж 32.01
  • EUR
    Купівля 33.26
    Продаж 34.62
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
25 квітня
10:10
Близько 70% чехів підтримують прийняття українських біженців, проте вони занепокоєнні через соціальне забезпечення та безробіття, - опитування STEM
10:07
вибух
Окупанти обстріляли 5 залізничних станцій у Центрі та на Заході України, є постраждалі, - Камишін
10:02
російська ракета
На Рівненщині окупанти завдали двох ракетних ударів по залізничній інфраструктурі, – Коваль
09:52
Оновлено
Вінниця телевежа
На Вінниччині пролунали кілька вибухів, - ОВА
09:28
Оновлено
Зеленський, Остін і Блінкен
Повернення дипломатів та новий пакет допомоги у розмірі $713 млн: Зеленський провів зустріч із Блінкеном та Остіном
09:25
Одеса
На Одещині окупанти намагаються посилити повітряну розвідку та ведуть обстріл інших областей із Чорного моря, - речник ОВА
09:04
пожежа у житловому будинку
Ракетні удари по Кременчуку: окупанти влучили в ТЕЦ та нафтопереробний завод, є загиблий і постраждалі
08:24
На Луганщині через обстріли окупантів 24 квітня зруйновано 7 будинків, - ОВА
07:50
Герхард Шредер
У Німеччині закликали виключити Шредера з партії соціал-демократів
07:20
Укрзалізниця дизель-поїзд
Укрзалізниця призначила на 25 квітня 6 додаткових евакуаційних рейсів
07:15
окупанти Маріуполь
Російські війська намагаються забезпечити сухопутний шлях між Донеччиною, Луганщиною та окупованим Кримом, а також спробували штурмувати два напрямки в Ізюмі, - Генштаб
07:00
єврейська громада україни
Ізраїльтяни у відповідь на снаряд ліванців здійснили артобстріл по Лівану
06:41
Австралія
У національний день пам'яті австралійці та новозеландці віддали шану Україні
06:31
Еммануель Макрон
У Франції пройшла серія протестів через перемогу Макрона на президентських виборах
06:15
Естонія
Наша оборона та захист починаються з Донбасу, - посол Естонії про військові плани РФ по захопленню країн Балтії
06:10
Путін
Культурна спадщина України є однією з головних цілей Путіна, - Ткаченко
05:58
Останні хвилини крейсера "Москва"
Росіяни намагаються дістати з затонулого крейсера "Москва" ракети та секретні документи, - Bild
05:37
Херсон окупанти
РФ планує організувати "референдум" у Херсоні, щоб виправдати свою окупацію, - розвідка Великої Британії
05:13
САУ та гаубиці: Італія готова надіслати Україні важку артилерію, - ЗМІ
04:46
У Брянську в РФ вибухнула та горить нафтобаза
04:09
Байден
Підтримувати Україну та захищати демократію: Байден згадав українців, вітаючи Макрона з перемогою на виборах
02:23
Еммануель Макрон
Офіційно. Макрона переобрали президентом Франції
02:05
ООС ЗСУ
На півдні України ЗСУ повернули під контроль 5 сіл, - ОК "Південь"
01:42
Президентські вибори у Франції: в містах спалахнули мітинги
01:22
Варфоломій
"Братовбивча війна": Вселенський патріарх Варфоломій закликав відкрити в Україні гумкоридори
01:00
НАТО
У Фінляндії заявили про свою можливу місію, якщо країна вступить до НАТО
00:58
До Києва прибули міністр оборони США і держсекретар, - Арестович
00:38
Кирило Петков
Прем'єр Болгарії анонсував візит до Києва
00:22
Аліна Кабаєва
"Особистий удар по Путіну, який призведе до ескалації": США не вводять санкції проти ймовірної дружини президента РФ Кабаєвої, - WSJ
00:13
На Запоріжжі російські військові обстріляли місця скупчення людей для посвяти пасок, - ОВА
00:05
посольство РФ. Київ.
Посол Росії у США заявив про блокування роботи дипмісії
2022, неділя
24 квітня
23:43
біженці із України на кордоні Мексики та США
З 25 квітня для українських біженців, які шукають притулку у США, запрацює нова програма гуманітарного захисту
23:38
Росіяни взяли у полон сина директорки Маріупольського кінофестивалю та вимагають 5 тис. євро "викупу за збереження життя"
23:22
ООС ЗСУ
Бійці ООС відбили 7 атак ворога та знищили 13 танків, 3 артилерійські системи і 17 одиниць броньованої техніки
23:11
Сергій Марченко
Болгарія розгляне можливість закупівлі української електрики, - Марченко
22:57
У тілах жителів Бучі та Ірпеня судові медики виявляють металеві дротики від снарядів російської артилерії
22:46
Ліз Трас
Ми не заспокоїмось, поки Путін не зазнає невдачі і Україна не переможе, - очільниця МЗС Британії
22:30
Олександр Вілкул
Росія готує напад у напрямку Кривого Рогу з Херсонщини, місто готове до оборони, - очільник ВА міста Вілкул
22:19
Уряд не думає про встановлення обмеження для українських біженців - прем'єр-міністр Ірландії
22:12
Байден
"Київ стоїть, уряд залишається при владі": Байден заявив, що США надалі підтримуватимуть українців в захисті країни
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV