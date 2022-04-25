Програму для прийому біженців у Британії назвали "бездушною та нелюдською", - The Guardian

Про це пише The Guardian.



Видання розповідає історію Ольги Колісник. Жінка п’ять тижнів тому подала заяву, щоб вивезти двох своїх дітей – 11-річного Іллю та дитину Марію – до Великої Британії з їхнього дому у зруйнованому Харкові.



Ольга розповідає, що чиновники Британії спочатку повідомили, що її доньці дозволять подорожувати, оскільки її додали до українського паспорта матері. Але через два дні візові чиновники повідомили в Шеффілді, що така схема не працюватиме і що Марії доведеться пройти біометричне сканування за 800 миль (близько 1 287 км) у Варшаві, перш ніж вони зможуть полетіти до Британії.



Оскільки The Guardian оприлюднила додаткові приклади бюрократії у Великій Британії, цю вимогу назвали "скандальною", яка заважає українцям втекти до безпечного місця. Вони включають:

Сім’ї, які подали документи майже п’ять тижнів тому, але все ще чекають на візи до Британії.

Щонайменше 14 випадків за участю дев'яти дорослих і п'яти дітей, коли візи були затверджені, але заявники не були повідомлені.

Одна сім'я з п'ятирічним хлопчиком чекала в Харкові, поки місто обстрілювали, оскільки їм не сказали, що вони мають дозвіл на політ до Великої Британії.

6600 українців прибули до країни з моменту запуску програми "Дім для України", це становить близько 10% від кількості претендентів. Уряд заявляє, що останніми днями активізував оформлення віз, і стверджує, що деякі заявники вирішують залишитися в сусідніх країнах, щоб швидше повернутися в Україну.38-річна Колісник, яка перед війною викладала економіку в Харківському національному університеті радіоелектроніки, сказала, що їй страшно їхати до Варшави без жодних гарантій, що візи будуть схвалені.Вона сказала: "Я хвилювалася, що їду до Польщі до візового центру і що в кінці вони просто відмовлять, і що я тоді робитиму? Це мій найбільший страх. Це дуже, дуже напружено через цю невизначеність. Я не знаю, скільки ми будемо чекати. Я хотіла б сказати, що я хочу, щоб Велика Британія спростила цей процес, особливо якщо люди хочуть подорожувати з маленькими дітьми, такими як моя дочка".Колісник та її діти живуть із родичами в невеликому будинку під Харковом, який межує з регіоном, де минулого тижня російські військові розпочали новий наступ. Її прихистили у Великій Британії Енді Ле Ру, церковний пастор, і його дружина Кейт Ле Ру, графство Гемпшир. "Це просто безсердечно і так нелюдсько", — сказала Кейт Ле Ру, вчений-біомедик.Вона додає, що її довели до сліз, коли урядовці відмовилися прояснити це питання і навіть запропонували, щоб родина шукала притулок у країні з кращою погодою, ніж у Британії.Речник уряду сказав: "У відповідь на варварське вторгнення Путіна ми запустили одну з найшвидших і найбільших візових схем в історії Великобританії. Всього за п’ять тижнів було видано понад 56 000 віз, щоб люди могли відновити своє життя у Великобританії за допомогою сімейної схеми в Україні та "Домів для України" За останні кілька днів щодня оброблялося близько 3500 заявок, що дає змогу тисячам українців пройти нашими не обмеженими маршрутами".

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