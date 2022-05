Міністерці внутрішніх справ Великої Британії загрожують судові позови через візи для українських біженців, - The Guardian

Про це пише The Guardian.



Видання повідомляє, що від імені сотень українців, які подали заявки на в'їзд до Великобританії кілька тижнів тому, але не отримали відповіді, готується колективний позов. Додають, що Міністерство внутрішніх справ схвалило багато віз, але не повідомило заявників про це.



За останніми даними уряду, 59 000 людей отримали схвалені візи, але ще не прибули до Великобританії. Лише 15% із 74 700 українців, які подали заявки за спонсорською, програмою потрапили до Британії.



Видання зазначає, що заявки для в'їзду дітей зазвичай займають більше часу, оскільки Великобританія вимагає, щоб вони проходили сканування безпеки, якщо вони не мають власного закордонного паспорта.



Адвокату з питань імміграції та публічного права Аманді Джонс доручили розпочати судовий процес від імені "багатьох сотень" українців. Також готується судовий позов від імені самотніх дітей, які не змогли отримати доступ до прийомних сімей у Великій Британії, через, затримки з отриманням віз.



Анаїс Крейн, співробітниця Wilsons Solicitors, яка працює з проєктом Here For Good Ukraine і представляє кількох українських дітей без супроводу, сказала, що вони чекали рішення понад місяць і почали втрачати надію.



"Багато з них зараз розглядають можливість повернення в Україну через нестабільну ситуацію в Європі", – сказала вона.



Крісті Макнейл, виконавча директорка Save the Children сказала, що бюрократизм посилює небезпеку для деяких із 1,5 мільйона дітей, які виїхали з України після російського вторгнення 24 лютого.



"Частиною аргументів уряду щодо бюрократії та повільності є те, що вона захищає людей. Але насправді саме брак темпу ставить дітей під загрозу найбільше", - сказала вона.



Міжнародний комітет порятунку заявив, що Велика Британія є "чужою" у Європі, оскільки вимагає від тих, хто тікає від війни, подавати документи на візу до прибуття. Ірландія, яка не потребує візи для прибуття, прийняла приблизно таку ж кількість українців, як і Великобританія, попри те, що її населення становить тринадцяту частину населення Великобританії.



"У відповідь на варварське вторгнення Путіна ми запустили одну з найшвидших і найбільших візових схем в історії Великобританії. Видано понад 86 тисяч віз, щоб українці могли жити та працювати у Великобританії", - сказав речник уряду.

8 квітня міністерка внутрішніх справ Пріті Пател вибачилася за затримки отримання віз для біженців з України.

3 квітня міністр у справах біженців Великої Британії пообіцяв скоротити термін очікування на візи, для тих виїхав з України через війну, до двох днів.