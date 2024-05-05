Основна мета - підірвати підтримку України: у Фінляндії прокоментували можливі диверсії з боку РФ

Про це повідомляє Yle.

"Ми вже попереджали кілька місяців тому під час публікації нашого річного звіту, що слід очікувати більш агресивних і ворожих спроб впливу з боку Росії. Це те саме", - сказав він.

За словами Турунена, інтерес Росії полягає в тому, щоб впливати на західні країни, і "Фінляндія не застрахована від цих актів шкоди, навіть якщо вона не входить до списку пріоритетів Росії".

"Особливий інтерес Росії пов'язаний з підтримкою України. Не Фінляндія цікавить Росію, а єдність Заходу в підтримці України", - додав Турунен.