ХАМАС завдав ракетного удару по КПП на півдні Гази поблизу бази ЦАХАЛ: загинули троє військових
У неділю, 5 травня, ХАМАС завдав ракетного удару по контрольно-пропускному пункту на півдні Гази, унаслідок чого 3 ізраїльських солдатів загинули, ще 11 отримали поранення
Про це повідомляє The Time of Iasrael.
Пункт перетину кордону, який використовується для доставки тисяч вантажівок з гуманітарною допомогою до Гази під час війни, тимчасово закрили.
За даними ЦАХАЛу, під час обстрілу з району Рафах на півдні Гази було випущено понад 10 ракет.
За словами військових, ракетний обстріл був здійснений з району, близького до КПП Рафах з Єгиптом, приблизно за 350 метрів від цивільного притулку.
Водночас ХАМАС заявив, що випустив серію ракет малої дальності по скупченню ізраїльських військ на кордоні, поблизу південного населеного пункту Керем Шалом. Більшість з них влучили в зону скупчення військ,
які охороняли військову техніку, привезену в цей район для запланованого наступу ЦАХАЛу на Рафах.
Система ППО "Залізний купол" не спрацювала на обстріл. Військові з'ясовують причину.
Під час обстрілу в Керем-Шаломі також звучали сирени, а одна з ракет влучила в будинок у громаді.
За словами ЦАХАЛу, ця атака стала "ще одним яскравим прикладом систематичної експлуатації терористичною організацією ХАМАС гуманітарних об'єктів і просторів для потреб терору, використовуючи цивільне населення як живий щит".
Армія оборони Ізраїлю у відповідь також завдала ударів по Рафаху, в тому числі по пускових установках і прилеглій будівлі, що використовується ХАМАС.
За інформацією представників МОЗ у контрольованому ХАМАС анклаві, один удар припав на будинок у Рафаху, в результаті чого загинуло семеро людей.
Внаслідок іншого авіаудару, загинули дев'ять палестинців, у тому числі немовля.
- 5 травня повідомлялось, що Сполучені Штати вкотре виступили проти операції ЦАХАЛу в Рафаху, а також минулого тижня призупинили постачання боєприпасів для Ізраїлю.
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