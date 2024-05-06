ХАМАС завдав ракетного удару по КПП на півдні Гази поблизу бази ЦАХАЛ: загинули троє військових

Про це повідомляє The Time of Iasrael.

Пункт перетину кордону, який використовується для доставки тисяч вантажівок з гуманітарною допомогою до Гази під час війни, тимчасово закрили.

За даними ЦАХАЛу, під час обстрілу з району Рафах на півдні Гази було випущено понад 10 ракет.

За словами військових, ракетний обстріл був здійснений з району, близького до КПП Рафах з Єгиптом, приблизно за 350 метрів від цивільного притулку.

Водночас ХАМАС заявив, що випустив серію ракет малої дальності по скупченню ізраїльських військ на кордоні, поблизу південного населеного пункту Керем Шалом. Більшість з них влучили в зону скупчення військ,

які охороняли військову техніку, привезену в цей район для запланованого наступу ЦАХАЛу на Рафах.

Система ППО "Залізний купол" не спрацювала на обстріл. Військові з'ясовують причину.

Під час обстрілу в Керем-Шаломі також звучали сирени, а одна з ракет влучила в будинок у громаді.

За словами ЦАХАЛу, ця атака стала "ще одним яскравим прикладом систематичної експлуатації терористичною організацією ХАМАС гуманітарних об'єктів і просторів для потреб терору, використовуючи цивільне населення як живий щит".

Армія оборони Ізраїлю у відповідь також завдала ударів по Рафаху, в тому числі по пускових установках і прилеглій будівлі, що використовується ХАМАС.

За інформацією представників МОЗ у контрольованому ХАМАС анклаві, один удар припав на будинок у Рафаху, в результаті чого загинуло семеро людей.

Внаслідок іншого авіаудару, загинули дев'ять палестинців, у тому числі немовля.