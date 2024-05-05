Росія запустила ударні БПЛА відразу з кількох напрямків
Російська окупаційна армія увечері 5 травня запустила ударні безпілотники з південного та північного напрямку
Про це повідомляють Повітряні сили.
Близько 23:30 стало відомо про загрозу застосування ударних безпілотників типу "шахед" у Сумській області. Ворожі дрони рухалися через регіон в південно-західному напрямку.
Крім цього, російська армія запустила удані дрони з південного напрямку - загроза залишалася у Херсонській та Миколаївській областях.
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