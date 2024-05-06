На ТОТ українець, примусово мобілізований до армії РФ, розстріляв шістьох окупантів і втік, - Нацспротив
На тимчасово окупованих територіях України росіяни мобілізували місцевого мешканця, який після отримання зброї розстріляв шістьох російських артилеристів
Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС).
Зазначається, що розстріляні окупанти служили в артилерії й обстрілювали мирних мешканців Херсона.
Потрапивши до них на службу, місцевий мешканець ліквідував ворога й покинув місце служби.
Наразі окупанти намагаються марно розшукати підозрюваного. Водночас місцеві фейкові військкомати призупинили мобілізаційну кампанію в регіоні.
- У квітні повідомлялося, що колишній російський військовий, який до повномасштабної війни був ув’язнений, а за участь у бойових діях отримав право бути на свободі, розстріляв із автомата двох цивільних у тимчасово окупованому Лисичанську Луганської області.
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