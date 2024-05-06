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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією На ТОТ українець, примусово мобілізований до армії РФ, розстріляв шістьох окупантів і втік, - Нацспротив

На ТОТ українець, примусово мобілізований до армії РФ, розстріляв шістьох окупантів і втік, - Нацспротив

6 травня, 2024 понедiлок
07:31
Війна з Росією
Зміст

На тимчасово окупованих територіях України росіяни мобілізували місцевого мешканця, який після отримання зброї розстріляв шістьох російських артилеристів

Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що розстріляні окупанти служили в артилерії й обстрілювали мирних мешканців Херсона.

Потрапивши до них на службу, місцевий мешканець ліквідував ворога й покинув місце служби.

Наразі окупанти намагаються марно розшукати підозрюваного. Водночас місцеві фейкові військкомати призупинили мобілізаційну кампанію в регіоні.

  • У квітні повідомлялося, що колишній російський військовий, який до повномасштабної війни був ув’язнений, а за участь у бойових діях отримав право бути на свободі, розстріляв із автомата двох цивільних у тимчасово окупованому Лисичанську Луганської області.
Теги:
Україна
військові
окуповані території
окупанти
Військові новини
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