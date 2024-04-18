Колишній російський військовий розстріляв двох жителів окупованого Лисичанська
Колишній російський військовий, який до повномасштабної війни був ув’язнений, а за участь у бойових діях отримав право бути на свободі, розстріляв із автомата двох цивільних у тимчасово окупованому Лисичанську Луганської області
Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.
За його даними, це колишній боєць російського штурмового підрозділу "Шторм зет", який до повномасштабного вторгнення Росії неодноразово відбував покарання за розбої, крадіжки, ДТП.
Тепер же за участь у бойових діях окупант отримав право перебувати на волі.
"Тепер в нього знову з’явилася можливість повернутися на фронт - скористався він нею швидко", - написав Лисогор.
- 17 квітня повідомлялось, що російський окупант, який під час боїв за Київ неподалік Бучі розстріляв цивільне авто, унаслідок чого загинув водій, засуджений до 12 років.
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