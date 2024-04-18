Колишній російський військовий розстріляв двох жителів окупованого Лисичанська

Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

За його даними, це колишній боєць російського штурмового підрозділу "Шторм зет", який до повномасштабного вторгнення Росії неодноразово відбував покарання за розбої, крадіжки, ДТП.

Тепер же за участь у бойових діях окупант отримав право перебувати на волі.

"Тепер в нього знову з’явилася можливість повернутися на фронт - скористався він нею швидко", - написав Лисогор.