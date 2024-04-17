Контрактник ЗС РФ отримав 12 років тюрми за розстріл цивільного мешканця Київщини

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Зловмисник Радік Гукасян - 29-річний контрактник із 331-го парашутно-десантного полку 98-ї повітряно-десантної дивізії ЗС РФ. Слідство встановило, що фігурант був у складі ворожого угруповання, яке брало участь у повномасштабному вторгненні в Україну з перших днів.

Під час боїв за Київ росіянин обстрілював і грабував оселі місцевих жителів, а вкрадене майно відправляв до Росії.

З іншими окупантами Гукасян розстріляв цивільне авто неподалік Бучі, убивши водія. Аби приховати свій злочин, росіяни тіло вбитого українця закопали в лісі.

ЗСУ взяли в полон окупанта під час боїв на Херсонському напрямку в серпні 2022 року.

"За матеріалами СБУ Гукасяна визнано винним за ч. 2 ст. 28 та чч.1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством за попередньою змовою групою осіб). Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив рашисту 12 років тюрми", - резюмують у СБУ.