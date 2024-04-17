Контрактник ЗС РФ отримав 12 років тюрми за розстріл цивільного мешканця Київщини
Російський окупант, який під час боїв за Київ неподалік Бучі розстріляв цивільне авто, унаслідок чого загинув водій, засуджений до 12 років
Про це повідомляє Служба безпеки України.
Зловмисник Радік Гукасян - 29-річний контрактник із 331-го парашутно-десантного полку 98-ї повітряно-десантної дивізії ЗС РФ. Слідство встановило, що фігурант був у складі ворожого угруповання, яке брало участь у повномасштабному вторгненні в Україну з перших днів.
Під час боїв за Київ росіянин обстрілював і грабував оселі місцевих жителів, а вкрадене майно відправляв до Росії.
З іншими окупантами Гукасян розстріляв цивільне авто неподалік Бучі, убивши водія. Аби приховати свій злочин, росіяни тіло вбитого українця закопали в лісі.
ЗСУ взяли в полон окупанта під час боїв на Херсонському напрямку в серпні 2022 року.
"За матеріалами СБУ Гукасяна визнано винним за ч. 2 ст. 28 та чч.1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством за попередньою змовою групою осіб). Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив рашисту 12 років тюрми", - резюмують у СБУ.
- 2 квітня в Україні до 15 років ув'язнення заочно засудили російського військовослужбовця, який під час окупації Харківщини застелив жінку за те, що вона розмовляла українською мовою.
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