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Застрелив жінку за українську мову: в Україні заочно засудили окупанта до 15 років ув'язнення

2 квітня, 2024 вiвторок
15:55
Кримінал

В Україні до 15 років ув'язнення заочно засудили російського військовослужбовця, який під час окупації Харківщини застелив жінку за те, що вона розмовляла українською мовою

Про це інформує Офіс генпрокурора. 

Вказано, що заступник командира 3 танкового батальйону з озброєння 6-ї окремої танкової бригади (в/ч 54096, 1-ї танкової армії західного військового округу ЗС РФ) 2 червня 2022 року в окупованому на той момент Ізюмі застрелив місцеву жительку.

"Жінка підійшла до штабу російських військовослужбовців, де був WI-FI та звʼязок. Вона хотіла зателефонувати своєму брату, який проживає в Івано-Франківській області. Зі штабу вийшов засуджений, який почув українську мову від жінки. Це його обурило та розлютило. Він підійшов до неї з пістолетом та вистрелив у груди. Потерпіла померла на місці", - йдеться у повідомленні. 

Військового РФ визнали винним у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України) та засудили до 15 років позбавлення волі. 

"Оскільки засуджений переховується від українського правосуддя, строк відбуття ним покарання почне обчислюватись з моменту його фактичного затримання", - додали в Офісі генпрокурора. 

  • Суд у Волинській області визнав винною 30-річну донеччанку в колабораційній діяльності та виправдовуванні й визнанні правомірною тимчасової окупації частини території України. 

Теги:
Україна
російська армія
Війна з Росією
окупанти
Харківщина
Ізюм
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