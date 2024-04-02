Застрелив жінку за українську мову: в Україні заочно засудили окупанта до 15 років ув'язнення

Про це інформує Офіс генпрокурора.

Вказано, що заступник командира 3 танкового батальйону з озброєння 6-ї окремої танкової бригади (в/ч 54096, 1-ї танкової армії західного військового округу ЗС РФ) 2 червня 2022 року в окупованому на той момент Ізюмі застрелив місцеву жительку.

"Жінка підійшла до штабу російських військовослужбовців, де був WI-FI та звʼязок. Вона хотіла зателефонувати своєму брату, який проживає в Івано-Франківській області. Зі штабу вийшов засуджений, який почув українську мову від жінки. Це його обурило та розлютило. Він підійшов до неї з пістолетом та вистрелив у груди. Потерпіла померла на місці", - йдеться у повідомленні.

Військового РФ визнали винним у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України) та засудили до 15 років позбавлення волі.

"Оскільки засуджений переховується від українського правосуддя, строк відбуття ним покарання почне обчислюватись з моменту його фактичного затримання", - додали в Офісі генпрокурора.