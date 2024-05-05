Зірка "Титаніку" та "Володаря перснів": помер актор Бернард Хілл

Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що актор помер вранці 5 травня. Про це повідомив його агент Лу Коулсон.

Актор Алан Бліздейл сказав, що смерть Хілла стала великою втратою, а також великою несподіванкою: "Я відчайдушно прагнув працювати з ним. Усе, що він робив, - уся його процедура роботи, манера, якою він працював, і його продуктивність - це все, чого тільки можна побажати".

Найбільшу популярність Бернард Хілл здобув у ролях у голлівудських фільмах - капітана "Титаніка" Едварда Сміта у фільмі Джеймса Кемерона про катастрофу океанського лайнера (1997 рік) та короля Рохана, Теодена, у двох фільмах трилогії Пітера Джексона "Володар перснів" (2002) і "Повернення короля" (2003 рік). Він також грав у фільмі "Валькірія" про змову проти Адольфа Гітлера.