У 67 років помер український актор Віктор Раду, відомий за серіалом "Ліквідація"

Про це йдеться на Facebook-сторінці Одеського театру юного глядача ім. Юрія Олеші.

У Одеському театрі юного глядача зазначили, що в актора не витримало серце.

"Він завжди був ідеальним партнером на сцені, надійним робітником, справжнім чоловіком і дуже світлою людиною. Віктор Андрійович допомагав багатьом молодим акторам, передавав їм секрети акторської майстерності, не відмовлявся від нових ролей, з кожної ролі Віктор Андрійович робив акторський шедевр", - йдеться у повідомленні.

Довідково: в Одеському театрі юного глядача Віктор Раду працював з вересня 1987 року. Останніми його ролями стали Дорант ("Міщанин у дворянстві"), сеньйор Капулетті ("Ромео і Джульєтта"), Дядько Лев ("Лісова пісня"), Султан ("Чарівна лампа Аладдіна"), Акела ("Мауглі"), Автор ("Льовушка"), Пінхус ("Будьте ви щасливі!"), Кекс ("Смак сонця), містер Пендлтон ("Поліанна"), Пепе ("Листи в Севілью"), і Омелько Кайдаш ("Кайдашева сім’я").

У 2020 році актор зіграв у серіалі "Прозріння". Також грав у стрічках "Анка з Молдаванки", "Утікачка", "Дежавю", "Час Х", "Зроби мені боляче".