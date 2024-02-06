У віці 62 роки від раку помер легенда кантрі-музики Тобі Кіт
Від раку шлунка у віці 62 років помер відомий виконавець кантрі-музики Тобі Кіт. Раніше він розповідав, що хвороба, була "виснажливою"
Про це повідомляє BBC.
Згідно із заявою, опублікованою на його сайті, Кіт "боровся зі своєю хворобою з витонченістю і гідністю".
Кіт розповів, що проходив курс хімієтерапії, опромінення і хірургічне втручання з метою лікування раку. Він стверджував, що йому було "комфортно, що б не сталося" з його хворобою.
Довідково: Тобі Кіт народився в Оклахомі у 1961 році, працював на нафтових родовищах і був напівпрофесійним гравцем в американський футбол, перш ніж стати музикантом у 1990-х роках.
Дебютний сингл "Should've Been a Cowboy", випущений у 1993 році, став хітом номер один. Пісня романтизує ковбойський спосіб життя, посилаючись на співаючих ковбоїв Джина Автрі та Роя Роджерса.
Серед наступних альбомів - "Blue Moon", "Pull My Chain" та "Unleashed".
Пісні Кіта нерідко торкалися патріотичної тематики, найбільше суперечок викликала пісня Courtesy of the Red White and Blue (The Angry American), випущена невдовзі після терактів 11 вересня, яка була розкритикована за те, що дехто сприйняв як шовіністичні вірші.
Протягом багатьох років виконавець грав на заходах кількох президентів США, зокрема Джорджа Буша-молодшого, Барака Обами та Дональда Трампа. Трамп нагородив Кіта Національною медаллю мистецтв у 2021 році.
Упродовж більш ніж 30-річної кар'єри хіти "Who's Your Daddy" і "Made in America" слухали мільйони людей.
У нього залишилися дружина Тріша Люкус і троє дітей.
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