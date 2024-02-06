Помер актор Майкл Джейстон, відомий за роллю в британському серіалі "Доктор Хто"
У віці 88 років помер британський актор Майкл Джейстон. Однією найвідоміших ролей, яку він зіграв, була роль Валеярда у британському науково-фантастичному серіалі "Доктор Хто"
Про смерть актора поінформували на facebook-сторінці M&M Famous Faces.
Як зазначено в повідомленні, Майкл Джейстон помер вранці 5 лютого після нетривалої хвороби.
"Ті, хто знав Майкла, знають, що він був сповнений любові, сміху та щастя. Він обожнював зустрічатися зі своїми шанувальниками у всьому світі", – йдеться в дописі.
Майкл Джейстон народився 29 жовтня 1935 року. Перед тим, як вступити до Ґілдхолльської школи музики й театру, де навчався акторського мистецтва, недовгий час працював бухгалтером. Дебютував на сцені у 27 років.
Спершу Майкл Джейстон отримав визнання як театральний актор, а відтак з'явився на телебаченні, де першими його ролями стали ролі в телеадаптаціях шекспірівських п'єс "Сон літньої ночі", "Венеційський купець" і "Король Лір".
Однією з найвідоміших ролей Майкл Джейстона є роль Валеярда у британському науково-фантастичному серіалі "Доктор Хто", Він виконав її в сезоні "Суд над Володарем Часу" (1986 рік).
Кандидатуру Джейстона розглядали на роль Джеймса Бонда, і він виконав її в радіоадаптаії фільму "Живеш тільки двічі" у 1990 році. Він зіграв Генрі Айртона у фільмі "Кромвель", Миколи ІІ у фільмі "Микола й Олександра", а також роль містера Рочестера у серіалі "Джейн Ейр".
Джейсон грав у численних серіалах ВВС, як-от "Жителі Іст-Енду", "Вулиця коронації", "Тільки дурні і коні", "Неочікувані історії", "Рахунок".
Актор був одружений тричі. Вперше – у 1965 році з акторкою Лінн Фарлі, потім – у 1970 році з Хезер Шеддон, а у 1978 році одружився з Енн Смітсон.
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