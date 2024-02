Басист легендарного реггі-гурту Bob Marley and the Wailers Астон Барретт помер у віці 77 років

Про це повідомляє BBC.

Про смерть музиканта повідомила його сім'я, зазначивши, що Барретт пройшов через "довгу медичну битву".

"З найважчим серцем ми ділимося новиною про смерть нашого улюбленого Астона "Сім'янина" Баррета після тривалої боротьби з хворобою", - написав син Барретта, Астон Барретт-молодший, у соціальній мережі у суботу, 3 лютого.

Довідково: Астон Барретт, відомий як "Family Man", народився в 1946 році та виріс у столиці Ямайки, Кінгстоні.

Астон Баррет вперше здобув популярність як учасник гурту Upsetters, бек-вокальної групи піонера регі Лі "Скретча" Перрі.

У 1974 році він приєднався до групи Боба Марлі.

Його басова партія є ключовою у багатьох хітах Wailers, серед яких I Shot the Sheriff, Get Up Stand Up, Stir It Up, Jamming, No Woman, No Cry та Could You Be Love.

Барретт був ключовою фігурою у розвитку регі. Він грав майже на всіх альбомах Wailers, а також для Burning Spear, Peter Tosh та багатьох інших гуртів.

"Барабан - це серцебиття, а бас - це хребет, - вважав Барретт. - Якщо бас неправильний, у музики буде боліти спина, і вона стане калікою".

Після того, як Боб Марлі помер від раку у 1981 році, The Wailers продовжували виступати, з численними змінами у складі та різними співаками, які займали місце Марлі.

У 2013 році Барретт розповів, що у нього 23 дочки та 18 синів.

"Я - сім'янин, - наголосив він. - Я обдарований 41 (дитиною - ред.)".