Знімався в "Роккі", "Хижаку" та "Мандалорці": актор Карл Везерс помер у 76 років

Про це повідомляє CNN.

Його менеджер Метт Любер повідомив, що актор "мирно помер у себе вдома". Причина смерті не повідомляється.

"Карл був винятковою людиною, яка прожила надзвичайне життя", - йдеться в заяві його сім'ї. - Завдяки своєму внеску в кіно, телебачення, мистецтво і спорт він залишив незгладимий слід і визнаний у всьому світі та в різних поколіннях. Він був улюбленим братом, батьком, дідусем, партнером і другом".

На момент прослуховування на роль у "Роккі" Везерс був колишнім футболістом, який ніколи не займався боксом, а згодом знявся в ролі Аполлона Кріда в оскароносному фільмі та трьох наступних сиквелах.

Здобувши популярність завдяки фільму "Роккі" Везерс знявся у низці інших ролей, зокрема у фантастичному бойовику 1987 року "Хижак" з Арнольдом Шварценеггером у головній ролі.

Серед наступних ролей - комедія Адама Сендлера "Щаслива Гілмор" і телефільми "Серед ночі", серіал "Затриманий розвиток" і озвучення бойового Карла у франшизі "Історія іграшок".

"Справжній великий чоловік. Чудовий батько. Чудовий актор. Великий спортсмен. З ним завжди було так весело. До біса розумний. Відданий до біса. До біса веселий. Понад усе любив своїх синів. Що за чоловік!! Його всі любили. Ми з дружиною проводили з ним найкращі часи кожного разу, коли бачили його. Любов до всієї його сім'ї, і Карл завжди буде відомий як справжня легенда", - написав на своїй сторінці в Instagram прощальні слова Адам Сендлер.

Окрім цього, зовсім недавно Везерс зіграв ключову роль другого плану в серіалі "Зоряних воєн" "Мандалорієць" - за що отримав номінацію на "Еммі" як запрошений актор у драмі - на каналі Disney+, а також виступив режисером одного з епізодів.

Довідково: Везерс народився в Новому Орлеані, грав у футбол у коледжі штату Сан-Дієго, а потім недовго грав на професійному рівні в команді "Окленд Рейдерс" і в Канадській футбольній лізі.

Він покинув футбол у середині 1970-х і почав займатися акторською діяльністю, отримавши ролі у двох фільмах у жанрі блаксплоатації до свого прориву з "Роккі".

Везерс був одружений тричі, у нього залишилося двоє синів.