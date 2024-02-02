У віці 64 роки помер співрежисер мультфільму "Піноккіо" Марк Густафсон

Про це повідомляє The Guardian.

Густафсон на початку своєї кар'єри працював над мультфільмом "Каліфорнійські родзинки" у 1980-х роках, а у 2009 році став режисером-аніматором екранізації "Фантастичного містера Фокса" Уеса Андерсона за мотивами творів Роальда Даля. Він також очолював анімацію фільму "Різдво у стилі Гарольда та Кумара 3D" у 2011 році.

До Дель Торо режисер приєднався у мультфільмі "Піноккіо" після тривалої кар'єри у сфері стоп-моушн анімації.

Спочатку Густафсон мав стати співрежисером "Піноккіо" разом з ілюстратором Грісом Грімлі, а Дель Торо - продюсером, але врешті-решт Дель Торо вирішив взяти більш активну участь у роботі над фільмом та став режисером.

Мультфільм став тріумфальним, отримавши "Оскар" за найкращий анімаційний фільм у 2023 році, а також низку інших важливих нагород.

"Я захоплювався Марком Густафсоном ще до того, як познайомився з ним. Стовп стоп-моушн анімації - справжній художник. Співчутлива, чутлива і дотепна людина. Легенда - і друг, який надихав і дарував надію всім навколо. Вчора його не стало. Сьогодні ми шануємо його і сумуємо за ним", - написав Дель Торо у своїй прощальній заяві у соцмережі Х.

I admired Mark Gustafson, even before I met him. A pillar of stop motion animation- a true artist. A compassionate, sensitive and mordantly witty man. A Legend- and a friend that inspired and gave hope to all around him. He passed away yesterday. Today we honor and miss him. pic.twitter.com/zCmOLK70YU — Guillermo del Toro (@RealGDT) February 2, 2024