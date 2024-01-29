Муза Федеріко Фелліні італійська акторка Сандра Міло померла у віці 90 років

Про це повідомляє ANSA.

Про смерть Сандри Міло повідомила її сім'я. Вона померла у своєму будинку, в оточенні близьких, як вона і просила.

Свою першу важливу роль акторка отримала у 1959 році у фільмі "Генерал Делла Ровере" режисера Роберто Росселліні, де вона зіграла роль повії.

Подібну роль вона зіграла наступного року у фільмі Антоніо П'єтранджелі "Adua e le compagne".

У 1962 році вона знялась у фільмі Серджіо Корбуччі "День, коли я вмираю".

Вирішальною стала зустріч з Фелліні, який ласкаво називав її Сандроккія і зробив зіркою двох шедеврів: "8½" 1963 року та "Джульєтта дельї спіріті" 1965 року.

Сандра Міло також увійшла в історію італійського телебачення завдяки відомому розіграшу, який стався з нею в 1990 році під час денної програми "Любов - чудова річ".

Анонімний телефонний дзвінок у прямому ефірі повідомив їй, що її син Чіро перебуває в лікарні у важкому стані після автомобільної аварії. Майло не може стримати сліз і вибігає зі студії, вигукуючи: "Сіро, Сіро!". Новина про аварію виявилася неправдивою, але її крики стали крилатою фразою для ЗМІ.

Серед її останніх робіт - Пупі Аваті у 2003 році у фільмі "Серце, що піднімається" та Сальваторе у 2010 році у фільмі "Щаслива родина". У 2023 році вийшла остання телепрограма "Які сміливці" на телеканалі Sky.