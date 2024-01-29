Муза Федеріко Фелліні італійська акторка Сандра Міло померла у віці 90 років
На 91-му році життя померла одна з найпопулярніших італійських акторок Сандра Міло, яка за життя стала музою Федеріко Фелліні. На її рахунку близько сімдесяти фільмів
Про це повідомляє ANSA.
Про смерть Сандри Міло повідомила її сім'я. Вона померла у своєму будинку, в оточенні близьких, як вона і просила.
Свою першу важливу роль акторка отримала у 1959 році у фільмі "Генерал Делла Ровере" режисера Роберто Росселліні, де вона зіграла роль повії.
Подібну роль вона зіграла наступного року у фільмі Антоніо П'єтранджелі "Adua e le compagne".
У 1962 році вона знялась у фільмі Серджіо Корбуччі "День, коли я вмираю".
Вирішальною стала зустріч з Фелліні, який ласкаво називав її Сандроккія і зробив зіркою двох шедеврів: "8½" 1963 року та "Джульєтта дельї спіріті" 1965 року.
Сандра Міло також увійшла в історію італійського телебачення завдяки відомому розіграшу, який стався з нею в 1990 році під час денної програми "Любов - чудова річ".
Анонімний телефонний дзвінок у прямому ефірі повідомив їй, що її син Чіро перебуває в лікарні у важкому стані після автомобільної аварії. Майло не може стримати сліз і вибігає зі студії, вигукуючи: "Сіро, Сіро!". Новина про аварію виявилася неправдивою, але її крики стали крилатою фразою для ЗМІ.
Серед її останніх робіт - Пупі Аваті у 2003 році у фільмі "Серце, що піднімається" та Сальваторе у 2010 році у фільмі "Щаслива родина". У 2023 році вийшла остання телепрограма "Які сміливці" на телеканалі Sky.
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У віці 97 років з природніх причин у своєму будинку помер канадський режисер Норман Джуїсон. Серед його робіт - такі класичні фільми, як "Стомлені місяцем", "Серед білого дня" і "Скрипаль на даху".
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