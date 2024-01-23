Канадський режисер Норман Джуїсон, фільми якого отримали 12 Оскарів, помер у віці 97 років
У віці 97 років з природніх причин у своєму будинку помер канадський режисер Норман Джуїсон. Серед його робіт - такі класичні фільми, як "Стомлені місяцем", "Серед білого дня" і "Скрипаль на даху"
Про це повідомляє BBC.
Про смерть режисера повідомив його публіцист.
За словами Джеффа Сандерсона, триразовий номінант на премію "Оскар" за найкращу режисуру мирно помер у своєму будинку в суботу.
Він був відомий тим, що піднімав у своїх фільмах такі проблеми, як расизм і громадянські права.
Фільми Джуїсона були номіновані на 46 премій "Оскар" і отримали 12 "Оскарів".
У 1999 році він отримав нагороду за життєві досягнення від Американської академії кінематографічних мистецтв і наук.
Чотири роки по тому він отримав аналогічну нагороду в Канаді за внесок у кіноіндустрію країни, який включав створення Канадського кіноцентру.
"Я прагнув показати людство помилковим, чутливим, розгубленим, введеним в оману, але здатним до спасіння, а не бездумним, безжальним і жорстоким, - писав Джуїсон у своїй автобіографії у 2004 році. - Я хочу, щоб люди впізнавали себе у фільмах, які я знімаю. Мені не подобаються безглузді бойовики".
Протягом своєї блискучої кар'єри режисер, який народився в Торонто, працював з деякими з найбільших зірок Голлівуду, включаючи Дензела Вашингтона та Сідні Пуатьє.
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Американський актор Девід Гейл, зірка телешоу 1990-х, найбільш відомий за роллю Стюарта Карсона в серіалі "Беверлі-Гіллз, 90210", пішов із життя.
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