Канадський режисер Норман Джуїсон, фільми якого отримали 12 Оскарів, помер у віці 97 років

Про це повідомляє BBC.

Про смерть режисера повідомив його публіцист.

За словами Джеффа Сандерсона, триразовий номінант на премію "Оскар" за найкращу режисуру мирно помер у своєму будинку в суботу.

Він був відомий тим, що піднімав у своїх фільмах такі проблеми, як расизм і громадянські права.

Фільми Джуїсона були номіновані на 46 премій "Оскар" і отримали 12 "Оскарів".

У 1999 році він отримав нагороду за життєві досягнення від Американської академії кінематографічних мистецтв і наук.

Чотири роки по тому він отримав аналогічну нагороду в Канаді за внесок у кіноіндустрію країни, який включав створення Канадського кіноцентру.

"Я прагнув показати людство помилковим, чутливим, розгубленим, введеним в оману, але здатним до спасіння, а не бездумним, безжальним і жорстоким, - писав Джуїсон у своїй автобіографії у 2004 році. - Я хочу, щоб люди впізнавали себе у фільмах, які я знімаю. Мені не подобаються безглузді бойовики".

Протягом своєї блискучої кар'єри режисер, який народився в Торонто, працював з деякими з найбільших зірок Голлівуду, включаючи Дензела Вашингтона та Сідні Пуатьє.