Зірка "Беверлі-Гіллз, 90210" Девід Гейл помер у 58-річному віці

Про це пише The New York Times.

Помер американський актор Девід Гейл, який грав доктора Джо Скенлона в серіалі "Порт-Чарльз" та Стюарта Карсона в "Беверлі-Гіллз, 90210". Актору було 58 років.

Про його смерть 20 січня в Instagram повідомила близька людина Гейла Кеті Колменарес. Вона не уточнила ні причину, ні дату смерті.

"У моєму житті не було ані дня, щоб ти не був зі мною поруч, завжди мій товариський, завжди мій найкращий друг, готовий ділити зі мною що завгодно", - написала вона.

Фото: GettyImages

Девід Гейл багато знімався у середині - наприкінці 1990-х років. Його найбільша роль - у шоу "Загальна лікарня" та "Порт-Чарльз", в якому він з’являвся як доктор Джо Сканлон у 216 епізодах протягом сезону в 1999 і 2000 роках.

На початку своєї кар'єри Гейл був обраний для участі у восьми епізодах серіалу "Беверлі-Гіллз, 90210" на каналі Fox.

