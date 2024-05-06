Байден у серпні може знятися з виборів президента і запропонувати кандидатуру Мішель Обами, - ЗМІ
Чинний президент США Джо Байден розглядає можливість знятися з виборів на користь колишньої першої леді Мішель Обами вже цього літа
Про це повідомляє німецьке видання Der Spiegel.
Байден може оголосити про своє рішення в серпні 2024 року на партійному з'їзді в Чикаго, припускають у Демократичній партії США. Однією з головних причин такого рішення є вік кандидата: дві третини американців вважають його надто старим для того, щоб керувати країною ще чотири роки.
Однак серед американців також шириться занепокоєння, щодо другого кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа. Через його похилий вік, багато американців висловлюють небажання бачити його перемогу на наступних виборах. На тлі численних судових справ, які ведуться проти Трампа, це може вплинути на вподобання виборців.
Водночас Мішель Обама вже занесена до списку потенційних кандидатів, щодо яких проводять опитування громадської думки.
У виданні зазначили, що "ідея жінки-президента" може мати успіх серед громадян, адже вона "надихає багатьох американців".
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За результатами останнього опитування, Дональд Трамп продовжує утримувати перевагу над Джо Байденом, більшість американців вважають, що президентство Трампа було більш успішним.
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