Байден у серпні може знятися з виборів президента і запропонувати кандидатуру Мішель Обами, - ЗМІ

Про це повідомляє німецьке видання Der Spiegel.

Байден може оголосити про своє рішення в серпні 2024 року на партійному з'їзді в Чикаго, припускають у Демократичній партії США. Однією з головних причин такого рішення є вік кандидата: дві третини американців вважають його надто старим для того, щоб керувати країною ще чотири роки.

Однак серед американців також шириться занепокоєння, щодо другого кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа. Через його похилий вік, багато американців висловлюють небажання бачити його перемогу на наступних виборах. На тлі численних судових справ, які ведуться проти Трампа, це може вплинути на вподобання виборців.

Водночас Мішель Обама вже занесена до списку потенційних кандидатів, щодо яких проводять опитування громадської думки.

У виданні зазначили, що "ідея жінки-президента" може мати успіх серед громадян, адже вона "надихає багатьох американців".