Понад 1000 окупантів, 38 артсистем і 5 танків: втрати армії РФ за добу війни в Україні

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.05.24 орієнтовно склали:

особового складу - близько 475 300 (+1040) осіб,

танків ‒ 7380 (+5) од,

бойових броньованих машин - 14 213 (+34) од,

артилерійських систем – 12 250 (+38) од,

РСЗВ – 1057 (+0) од,

засоби ППО ‒ 791 (+1) од,

літаків – 349 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9683 (+47),

крилаті ракети ‒ 2148 (+1),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 16 477(+59) од,

спеціальна техніка ‒ 2008 (+6) од.

Ситуація на фронті: найбільше окупанти атакували на Бахмутському й Авдіївському напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 14 атак в районах населених пунктів Синьківка, Піщане, Берестове Харківської області; Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку ворог 6 разів атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Невське Луганської області; Новосадове та Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 36 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Кліщіївка, Виїмка, Новий, Роздолівка, Іванівське та Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 31 атаку в районах населених пунктів Новоолександрівка, Новопокровське, Уманське, Яснобродівка та Нетайлове Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Красногорівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог 27 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 6 разів атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку противник не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, російські окупанти здійснили 3 безуспішні атаки на позиції наших військ.

Ураження об'єктів окупантів

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу та 4 зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу, 3 радіолокаційних станціях, 2 засобах протиповітряної оборони, 2 артилерійських засобах та 3 інших важливих об’єктах противника.

Російські обстріли України

Загалом, ворог завдав 2 ракетних та 120 авіаційних ударів, здійснив 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну - застосували 13 БПЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України було знищено 12 цих ударних БПЛА.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Грем’яч Чернігівської області; Синьківка, Веселе, Білий Колодязь, Дорошівка Харківської області та місто Харків; Спірне, Диліївка, Вовче, Новосадове, Володимирівка, Калинове, Парасковіївка, Воздвиженка, Лисичне, Семенівка, Іллінка, Новоселівка Перша, Карлівка, Уманське, Новоолександрівка, Прогрес, Галицинівка, Євгенівка, Єлизаветівка, Урожайне та Старомайорське Донецької області; Роботине Запорізької області; Кринки Херсонської області.