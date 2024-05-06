Нічна атака БПЛА: українська ППО знищила 12 з 13 ворожих "шахедів"
У ніч проти понеділка, 6 травня, російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити майже усі ворожі "шахеди"
Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.
Зазначається, що окупанти цієї ночі запустили 13 БПЛА типу Shahed-131/136 з північного напрямку, район пусків – Курська область РФ.
У результаті бойової роботи мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 12 ворожих ударних БПЛА в Сумській області.
- У неділю, 5 травня, унаслідок російських ударів по Куп'янському району загинула пенсіонерка, поранено двох чоловіків.
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