Партизани зафіксували перекидання РСЗВ "Град" в окупованому Джанкої
Партизанський рух "Атеш" зафіксував перекидання складу реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град" у тимчасово окупованому Джанкої
Про це повідомляє "Атеш".
Зазначається, що російські окупанти, ймовірно, перекидають РСЗВ у бік Херсонської області.
Партизани кажуть, що Росія продовжує відновлювати радянські системи озброєння для використання їх у війні проти України. Водночас "Атеш" заявляє, що склади з технікою порожніють значними темпами
"Не приховуватимемо, що нам відомо кінцеве місце призначення цього складу. Ми точно знаємо, де окупанти їх зберігатимуть. Тому "жити" їм залишилося не довго", - йдеться у повідомленні.
- "Атеш" фіксує постійне переміщення російськими загарбниками військової техніки у тимчасово окупованому Маріуполі. Одна з причин - удари ATACMS.
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