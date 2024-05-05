Партизани зафіксували перекидання РСЗВ "Град" в окупованому Джанкої

Про це повідомляє "Атеш".

Зазначається, що російські окупанти, ймовірно, перекидають РСЗВ у бік Херсонської області.

Партизани кажуть, що Росія продовжує відновлювати радянські системи озброєння для використання їх у війні проти України. Водночас "Атеш" заявляє, що склади з технікою порожніють значними темпами

"Не приховуватимемо, що нам відомо кінцеве місце призначення цього складу. Ми точно знаємо, де окупанти їх зберігатимуть. Тому "жити" їм залишилося не довго", - йдеться у повідомленні.