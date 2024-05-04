Партизани фіксують постійне переміщення військової техніки РФ через удари ATACMS
Партизанський рух "Атеш" фіксує постійне переміщення російськими загарбниками військової техніки у тимчасово окупованому Маріуполі. Одна з причин - удари ATACMS
Про це повідомляє "Атеш".
Зазначається, що окупанти перекидають військову техніку через удари далекобійних ракет ATACMS та великих втрат РФ.
"Нам відомі всі дані про поточне місцезнаходження практично кожного підрозділу та місць, куди окупанти перемістили різні види озброєнь, намагаючись сховати їх від неминучого знищення", - йдеться у повідомленні.
Крім цього, партизани натякнули на "загадкові пасочки, ковбаски та сальце", внаслідок яких загинули щонайменше 10 окупантів у Маріуполі.
- Нещодавно агенти партизанського руху "Атеш" зафіксували оборонну систему росіян у тимчасово окупованому Джанкої.
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