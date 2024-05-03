Партизани "Атеш" показали систему оборони окупантів у Джанкої

Про це партизани повідомили у telegram.

Вказано, що місцевість неподалік від села Смарагдове в Джанкойському районі обставлена денними і нічними камерами відеоспостереження. Також там є військові зі зброєю та машинами укриттях, військові групи швидкого реагування. Патрулі обходять місцевість кожні дві години: вони перевіряють не лише дороги та територію біля "зубів дракона", але й прочісують посадки.

Координати: 45.7529806, 34.4068106

"Попри тимчасову, частково панівну ситуацію окупантів на передовій, вони все одно готуються до майбутньої оборони міст на півострові. Вони прекрасно розуміють, що їм доведеться рано чи пізно оборонятися не тільки від СОУ, а й від наших людей у Криму. Крим буде деокупований, і це неминуче!", - наголосили партизани.