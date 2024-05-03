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Партизани "Атеш" показали систему оборони окупантів у Джанкої

3 травня, 2024 п'ятниця
14:32
Війна з Росією "Зуби дракона". Ілюстрація
Зміст

Агенти партизанського руху "Атеш" зафіксували оборонну систему росіян у тимчасово окупованому Джанкої

Про це партизани повідомили у telegram

Вказано, що місцевість неподалік від села Смарагдове в Джанкойському районі обставлена денними і нічними камерами відеоспостереження. Також там є військові зі зброєю та машинами укриттях, військові групи швидкого реагування. Патрулі обходять місцевість кожні дві години: вони перевіряють не лише дороги та територію біля "зубів дракона", але й прочісують посадки. 

Координати: 45.7529806, 34.4068106

"Попри тимчасову, частково панівну ситуацію окупантів на передовій, вони все одно готуються до майбутньої оборони міст на півострові. Вони прекрасно розуміють, що їм доведеться рано чи пізно оборонятися не тільки від СОУ, а й від наших людей у Криму. Крим буде деокупований, і це неминуче!", - наголосили партизани. 

  • Раніше партизани з руху спротиву "Атеш" розвідали склад ракет для ППО у тимчасово окупованому Севастополі. 

Теги:
Крим
російська армія
окуповані території
окупанти
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