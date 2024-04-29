Китай готовий стримувати РФ, щоб вийти на нову геополітичну угоду із Заходом, - експерт-міжнародник Краєв
Однією із причин, чому лідер Китаю Сі Цзіньпін у травні приїде із офіційним візитом до Європи, є геополітичний торг
Таку думку висловив експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв у етері телеканалу "Еспресо".
"Китай готовий виконувати певну стабілізуючу роль. Китай явно готовий стримувати Росію від загострення ситуації. Як ми бачили по деяких повідомленнях, Китай вже один раз стримав Росію від застосування тактичної ядерної зброї. Це було можливо у 2022 році. Тому зараз Китай хоче отримати щось взамін. Китай хоче певних гарантій стабільності, хоче продовжувати заробляти, і далі мати вплив на глобальний Схід. Але при цьому Захід не буде виставляти якісь нові претензії. Видається так, що якраз контроль над Росією, стримування Росії це те, що Китай готовий робити, аби вийти із "глобальним Заходом" на нову геополітичну угоду", - сказав він.
Є дуже багато паралельних треків, які Сі Цзіньпіню потрібно втілити зараз у своїй дипломатії, зауважив експерт-міжнародник.
"Це те, що ми бачили під час розмов з канцлером Німеччини Олафом Шольцом і держсекретарем США Ентоні Блінкен. Під час візиту Сі Цзіньпіна до Франції, найважливішим питанням у розмові з президентом Емманюелем Макроном, буде економіка. Адже Китай продовжує наполягати на тому, що він чесний "брокер", нібито нейтральний, йому потрібно торгувати з Заходом, а Росія для Китаю не настільки цікава, тому відповідно він їй не буде допомагати. Паралельно ці так звані чотири пункти "мирного плану" Китаю, які вони все-таки представили під час зустрічі з Шольцом, і які очевидно зараз стають наріжним каменем всієї китайської геостратегії, в контексті України і Росії", - додав Краєв.
- 29 квітня МЗС Китаю підтвердило візити Сі Цзіньпіна до трьох європейських країн у травні.
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