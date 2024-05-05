В Угорщині тисячі протестувальників вийшли проти партії Орбана
У неділю, 5 травня, в Угорщині відбувся протест проти партії "Фідес" та прем'єр-міністра Віктора Орбана. На вулиці вийшли тисячі місцевих жителів
Про це повідомляє Reuters.
Колишній урядовий інсайдер і опозиціонер Петер Мадяр організував мітинг, у якому взяли участь близько 10 тисяч людей у східному місті Дебрецен.
Звертаючись до прихильників, що розмахують прапорами, Мадяр націлився на одну з основних стратегій Орбана, критикуючи те, що він назвав надзвичайно низьким рівнем аліментів в Угорщині.
- 26 березня у Будапешті тисячі людей вийшли на протести біля парламенту. Вони вимагають відставки Віктора Орбана.
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