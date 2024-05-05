В Угорщині тисячі протестувальників вийшли проти партії Орбана

Про це повідомляє Reuters.

Колишній урядовий інсайдер і опозиціонер Петер Мадяр організував мітинг, у якому взяли участь близько 10 тисяч людей у ​​східному місті Дебрецен.

Звертаючись до прихильників, що розмахують прапорами, Мадяр націлився на одну з основних стратегій Орбана, критикуючи те, що він назвав надзвичайно низьким рівнем аліментів в Угорщині.