У Будапешті тисячі людей вийшли на протести з вимогою відставки Орбана
У вівторок, 26 березня, у Будапешті тисячі людей вийшли на протести біля парламенту. Вони вимагають відставки головного прокурора та прем’єр-міністра Віктора Орбана
Про це пише Reuters.
Зазначається, що люди вийшли на протести після того, як колишній урядовець звинуватив старшого помічника Орбана у спробі втрутитись у справу про хабарництво.
Протестувальники пройшли від будівлі Генеральної прокуратури до парламенту з вигуками "У відставку, у відставку", багато хто із факелами.
До протестувальників звернувся Петер Мадяр, колишній чоловік Юдіт Варги — ексміністрки юстиції Угорщини. Він оприлюднив аудіозапис, на якому його колишня дружина визнала змову з метою приховування корупції в уряді країни. У записі вона детально описала спробу помічників глави кабінету Орбана видалити певні частини з документів у справі про хабарництво.
- Нагадаємо, що в Угорщині спалахнув скандал у зв’язку з оприлюдненням аудіозапису з голосом колишньої міністерки юстиції Юдіт Варги, на якому вона нібито підтверджує змову угорських урядовців для приховування корупції.
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