У Будапешті тисячі людей вийшли на протести з вимогою відставки Орбана

Про це пише Reuters.

Зазначається, що люди вийшли на протести після того, як колишній урядовець звинуватив старшого помічника Орбана у спробі втрутитись у справу про хабарництво.

Протестувальники пройшли від будівлі Генеральної прокуратури до парламенту з вигуками "У відставку, у відставку", багато хто із факелами.

До протестувальників звернувся Петер Мадяр, колишній чоловік Юдіт Варги — ексміністрки юстиції Угорщини. Він оприлюднив аудіозапис, на якому його колишня дружина визнала змову з метою приховування корупції в уряді країни. У записі вона детально описала спробу помічників глави кабінету Орбана видалити певні частини з документів у справі про хабарництво.