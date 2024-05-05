У Швеції відбулась церемонія відкриття Євробачення-2024

Про це повідомляє "Суспільне".

Зазначається, що церемонію відкриття ще називають так званим Бірюзовим хідником, де проходять цьогорічні учасники пісенного конкурсу.

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У заході візьмуть участь 36 із 37 учасників конкурсу. Винятком є ізраїльська делегація. Вона не вийде на "Бірюзовий хідник" через вечір пам'яті жертв Голокосту.

Натомість представниці від України alyona alyona & Jerry Heil подарували ведучому український великодній кошик і показали традицію "битися" пофарбованими яйцями.