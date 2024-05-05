У Швеції відбулась церемонія відкриття Євробачення-2024
У неділю, 5 травня, у Мальме у Швеції розпочалася урочиста церемонія відкриття міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2024
Про це повідомляє "Суспільне".
Зазначається, що церемонію відкриття ще називають так званим Бірюзовим хідником, де проходять цьогорічні учасники пісенного конкурсу.
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У заході візьмуть участь 36 із 37 учасників конкурсу. Винятком є ізраїльська делегація. Вона не вийде на "Бірюзовий хідник" через вечір пам'яті жертв Голокосту.
Натомість представниці від України alyona alyona & Jerry Heil подарували ведучому український великодній кошик і показали традицію "битися" пофарбованими яйцями.
- 68-й конкурс "Євробачення", участь у якому візьмуть представники 37 країн, у травні цього року прийматиме шведське місто Мальме. Півфінали Євробачення-2024 проведуть на стадіоні Malmö Arena 7 та 9 травня. Гранд-фінал відбудеться 11 травня. Jerry Heil та Alyona Alyona будуть представляти Україну на пісенному конкурсі, вони стали переможницями Нацвідбору.
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