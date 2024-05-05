Можливі дощі та вітер: Наталка Діденко спрогнозувала погоду на наступний тиждень

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

"Понеділок в Україні очікується із теплою погодою, максимальна температура повітря впродовж дня +20...+25 °C. Ідеальні градуси!" - йдеться у повідомленні.

Натомість у понеділок можливі дощі, з грозами - вони пройдуть у західних та північних областях, а ввечері ще й дійдуть до Вінниччини. На решті території України - схід, південь та більшість центру - без опадів.

Натомість вітер буде з південного заходу, помірний, часом рвучкий.

Що чекати у Києві

У Києві у понеділок передбачається тепла погода - вдень +22...+24 °C. Місцями пройде короткочасний дощ, можлива гроза.

"З вівторка, починаючи із півночі та заходу України, очікується зниження температури повітря.

Увесь наступний тиждень буде переважно свіжим, в середині тижня ймовірні заморозки", - додала Діденко.