Можливі дощі та вітер: Наталка Діденко спрогнозувала погоду на наступний тиждень
У понеділок, 6 квітня, на території України очікуються можливі дощі та рвучкий вітер. Натомість температура повітря триматиметься на рівні +20...25 °C
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
"Понеділок в Україні очікується із теплою погодою, максимальна температура повітря впродовж дня +20...+25 °C. Ідеальні градуси!" - йдеться у повідомленні.
Натомість у понеділок можливі дощі, з грозами - вони пройдуть у західних та північних областях, а ввечері ще й дійдуть до Вінниччини. На решті території України - схід, південь та більшість центру - без опадів.
Натомість вітер буде з південного заходу, помірний, часом рвучкий.
Що чекати у Києві
У Києві у понеділок передбачається тепла погода - вдень +22...+24 °C. Місцями пройде короткочасний дощ, можлива гроза.
"З вівторка, починаючи із півночі та заходу України, очікується зниження температури повітря.
Увесь наступний тиждень буде переважно свіжим, в середині тижня ймовірні заморозки", - додала Діденко.
- Раніше стало відомо, що у Києві квітень став одним з найтепліших за останні 144 роки. Середньомісячна температура повітря у квітні у столиці України склала 12,8 °С. Це вище кліматичної норми на 2,8 °С.
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