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"Переплутала виборчу кампанію з сайтом знайомств": кандидатку від Польщі на вибори до Європарламенту розкритикували за фото

5 травня, 2024 неділя
19:22
Світ Ева Зайончковська-Гернік
Зміст

Речницю польської партії "Конфедерація" Еву Зайончковську-Гернік, яка балотується на вибори до Європейського парламенту, розкритикували за агітаційне фото

Про це повідомляє Polskie Radio.

Один із лідерів "Конфедерації" Славомір Менцен опублікував допис у соцмережі X (Twitter), у якому закликав голосувати за Еву Зайончковську-Гернік. Але більшу увагу користувачів привернула не її передвиборча кампанія, а фото, обране для агітаційних плакатів. 

На передвиборчому банері вона позує у короткій чорній сукні. Саме це і викликало суперечки. 

"Мені здається, вона переплутала виборчу кампанію з сайтом знайомств", - прокоментував публіцист і профспілковий активіст Пьотр Шумлевич.

Також у деяких коментарях йшлося про "софтпорно" та "рекламу колготок".

"Ми не голосуємо за порноправих", - прокоментував Нікодем Бернаціак з консервативного аналітичного центру Ordo Iuris, додавши до свого коментаря гештег StopSexualization.

Найбільше обурення викликав коментар депутата від альянсу "Третій шлях" Славоміра Цвіка.

"Більшість кандидатів показують свої голови, тому що вони хочуть працювати своїми головами, і цього очікують виборці. Але не всі з них..." - йшлося у його коментарі. 

Але після хвилі обурення він його видалив. На що Зайончковська-Гернік опублікувана скриншот зі словами: "Ніщо не втрачається в Інтернеті".

"Шановна пані Ева, я не вибирав ваше фото для банера. Ви вирішили і досягли своєї мети – йде дискусія, і люди коментують як коментують. Моя асоціація була пов'язана з дотриманням власних інтересів, але коли я бачу коментарі, я в меншості. Гарного дня", - прокоментував Цвік.

Зайончковська-Гернік відповіла: "Я вибрала це фото, воно гарне, елегантне та стильне. На відміну від вас".

Депутат врешті вибачився за свій запис та додав що більше не коментуватиме передвиборчі банери.

  • 28 квітня прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні оголосила, що балотуватиметься на червневих виборах до Європарламенту.
Теги:
Польща
ЄС
Європарламент
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