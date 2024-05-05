Ми бачимо, що війна в Україні наблизила нас до ЄС, - експрем'єрка Молдови Гаврилиця

Про це він розповів в етері Еспресо.

Гаврилиця вважає, що європейський шлях, як для України, так і для Молдови був природним.

"Якщо ви подивитеся на виборчу програму, ми казали, що подамо заявку на вступ до ЄС до кінця мандату 2024-го, фактично 2025 року. Ми вважали, що подача заявки на отримання статусу кандидата є природним наступним кроком до нашої угоди про Асоціацію та власне процесу Асоціації. Ми завжди говорили з ЄС про те, що наші сусіди не повинні означати нашого виключення зі статусу потенційного кандидата, тепер ми побачили, що війна в Україні дуже наблизила нас до європейських партнерів і це стосується архітектури всього європейського проєкту. Саме тому для Європи важливо, щоб Україна перемогла, тож ми не вважали це важким шляхом, ми не вважали це зміною курсу", - пояснює експрем'єр-міністрка.

За її словами, європейські партнери побачили погляд України та Молдови до інтеграції.

Щодо зменшення впливу Російської Федерації на життя у Молдові, вона відповіла: "Знаєте, це як 2014 рік в Україні, нам потрібен час, щоб змінити деякі з цих ситуацій і знаєте, я говорила про ставлення суспільства, але ми бачимо нині велику нестабільність. Ми спостерігаємо кроки, то в одному напрямку, а потім кроки назад, я трохи згадувала про гібридну війну, адже ми все ще бачимо багато дезінформації, пропаганди, гібридних засобів кібератак. І ми знаємо, наші люди знають, що таке російська пропаганда, як вона працює, змушує людей розчаровуватися в демократії та в тому, як демократія працює, або розчаровуватися в європейській інтеграції чи у швидкості економічного зростання, просування на передовій".

Гаврилиця додала, що Молдова ще має побороти російську пропаганду на території своєї країни.

"Ми почали зміцнювати нашу стійкість і наші інструменти для боротьби з цією дезінформацією лише після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Ми повинні були почати у 2014-му, на жаль, у нас не було політичної волі тоді, тому зараз ми працюємо над стійкістю нашої армії з погляду нелетальної зброї, або кращих процедур, кращого зв'язку, кращого надання послуг. Ми також працюємо над нашими інструментами для боротьби з дезінформацією, для боротьби з цими гібридними підходами та гібридною війною, отже ми з нетерпінням чекаємо на продовження нашого партнерства в цьому", - підсумувала експрем'єр-міністрка Молдови.

Що передувало

8 листопада 2023 року Єврокомісія рекомендувала розпочати процес перемовин про вступ України до ЄС.

21 лютого президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що переговорна рамка для вступу України до ЄС буде готова на початку літа - після європейських виборів.

22 лютого президент Зеленський сказав, що мета України - почати переговори про вступ до ЄС до червня.

11 березня повідомлялося, що Європейська комісія має ухвалити рішення щодо представлення переговорної рамки про вступ України до ЄС протягом трьох днів.

16 квітня віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина поділилася прогнозами щодо затвердження переговорної рамки про вступ України до ЄС.

Швейцарія 15-16 червня проведе на прохання України Глобальний саміт миру.

24 квітня Володимир Зеленський заявив, що, за даними розвідки, Росія має конкретний план щодо зриву Саміту миру.

28 квітня Володимир Зеленський заявив, що цей рік має принести для нашої країни "результат із Євросоюзом". За його словами, Україна виконала всі необхідні умови для початку перемовин щодо вступу в ЄС.