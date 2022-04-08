"Будь-яка нова система потребує часу": міністерка внутрішніх справ Великої Британії вибачилася за затримку видачі віз українцям

Про це вона сказала у розмові з ВВС.



Пріті Пател повідомила, що лише чверть українців, які дісталися до Великобританії, отримали візи, Вона додала: "Будь-яка нова схема потребує часу, будь-яка нова візова система потребує часу".



Також цього тижня міністр у справах біженців Харрінгтон заявив парламенту, що видано "недостатньо" віз.



Як повідомляє Reuters, Велика Британія видала українським біженцям 41 тисячу віз. Уряд критикують за те, що процес подачі заявок займає занадто багато часу та є складним.



Минулого місяця Великобританія створила дві схеми допомоги українцям: одна для тих, хто вже перебуває у Сполученому Королівстві, а інша дозволить біженцям в’їхати і отримати житло за спеціальною програмою.



За останніми даними подали трохи менше ніж 80 тисяч заяв. На 36 тисяч заяв поданих за сімейною схемою, було видано 28 500 віз. Але для схемою "Дім для України" з 43 600 заяв було видано лише 12 500 віз.

Нагадаємо, 3 квітня міністр у справах біженців Великої Британії пообіцяв скоротити термін очікування на візи, для тих виїхав з України через війну, до двох днів.