Велика Британія скоротить час очікування віз для українських біженців

Про це повідомляє The National.



Спочатку Міністерство внутрішніх справ підрахувало, що зможе обробити 10 000 віз впродовж першого тижня, але станом на п’ятницю Великобританія видала лише 4 700 віз людям, які шукають притулку в країні. Загалом з початку війни українцям видали 29 200 віз, у тому числі 24 400 за окремою сімейною схемою, повідомляє Міністерство внутрішніх справ.



Міністр Великобританії Харрінгтон визнав, що процес був "надто повільним", і сказав, що є люди, які "працюють понаднормово щовечора та сім днів на тиждень", щоб пришвидшити його.



"У нас не було належної системи управління масовим потоком людей з-за кордону. Система надання притулку, програма сирійських біженців і все інше базувалися на набагато меншому обсязі людей", – сказав він.



Українські біженці прибувають до Британії за програмою "Homes for Ukraine" В межах цієї програми понад 200 000 людей зареєструвалися, щоб запропонувати житло українцям.



Харрінгтон сказав, що кількість перевірок біженців та їхніх спонсорів із Великобританії займає "занадто багато часу" і додав, що працює з міністеркою внутрішніх справ Пріті Патель, щоб скоротити 51-сторінкову форму, яку українці повинні заповнювати.



"Я хочу скоротити цей процес до розумної кількості часу. Я радий публічно сказати, що моя ціль – 48 годин від моменту завантаження заявки до отримання дозволу на в'їзд", – сказав він.



Нагадаємо, Британія та союзники нададуть Україні засоби ППО і артилерію.

Також Велика Британія заморозила активи трьох проросійських компаній, які допомагали РФ обійти європейські пакети санкцій.