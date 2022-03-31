Британія та союзники нададуть Україні засоби ППО і артилерію

Про нові поставки летальної зброї повідомив Міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес, інформує Reuters.

Британія та її союзники погодилися надіслати Україні більше летальної зброї, щоб допомогти захистити її від російського вторгнення. Йдеться про засоби ППО і артилерію.

Також Міністр оборони Великої Британії розповів Sky News, що Росія стала "дрібнішою країною" в результаті вторгнення в Україну.

"Президент Путін уже не та сила, якою він був. Тепер він людина в клітці, яку сам побудував. Його армія виснажена, він зазнав значних втрат. Репутація "великої" армії Росії зруйнована. Тепер він повинен не тільки жити з наслідками того, що він робить з Україною, але й з тим, що він зробив зі своєю армією", - заявив міністр.

Уоллес сказав, що російські сили, схоже, перегруповуються та зміщують свою увагу на південь та схід України.

"Ми бачили це раніше. Росія поводиться все гірше. Це стосується більшої кількості атак цивільного населення, більшої кількості цивільних районів", - сказав він.

Нагадаємо, сьогодні, 31 березня, Столтенберг повідомив, що країни НАТО постачатимуть Україні зброю стільки, скільки буде потрібно.

Також сьогодні стало відомо про новий пакет оборонної допомоги США Україні, який включає так звані "дрони-камікадзе" Switchblades та ракети "земля-повітря".

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb