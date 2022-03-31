Велика Британія заморозила активи проросійських компаній, які допомагали РФ обійти пакети санкцій ЄС
Велика Британія заморозила активи трьох проросійських компаній, які допомагали РФ обійти європейські пакети санкцій
Про це повідомляє Європейська правда.
Стало відомо, що станом на 31 березня до санкційного списку Великої Британії були додані ще три компанії.
Мова йде про компанії Photon Pro LLP, Majory LLP, Djeco Group LP. Усі вони зареєстровані у Великій Британії та, згідно із рішенням, будуть підлягати заморожуванню активів. Зокрема ці компанії потрапляють під санкції США, висунуті владою Штатів на початку цього місяця.
За інформацією американського уряду, згадані вище юридичні особи є підставними фірмами, через які російська компанія "Сернія інжиніринг" займалася закупівлею обладнання на замовлення влади РФ.
- Нагадаємо, що раніше США ввела нові санкції проти технологічних компаній та тих, хто допомагає Росії уникати попередніх обмежень
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