Росіяни обстріляли Куп'янщину: 3 людини постраждало
У неділю, 5 травня, російська окупаційна армія обстріляла Куп'янський район, 2 людини поранено, 1 знаходиться під завалами
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"У селі Моначинівка Кіндрашівської громади є загорання приватного будинку, постраждав 34-річний цивільний чоловік. Під завалами може знаходитись жінка", - заявив він.
За словами Синєгубова, у населеному пункті Ківшарівка унаслідок обстрілу був поранений ще один чоловік.
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У ніч з 4 на 5 травня російські терористи запустили ударні БПЛА для обстрілу України. У Харкові внаслідок влучання "шахеда" є постраждалі, зокрема, дитина. У Дніпропетровській області виникли руйнування.
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