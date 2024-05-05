Росіяни обстріляли Куп'янщину: 3 людини постраждало

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"У селі Моначинівка Кіндрашівської громади є загорання приватного будинку, постраждав 34-річний цивільний чоловік. Під завалами може знаходитись жінка", - заявив він.

За словами Синєгубова, у населеному пункті Ківшарівка унаслідок обстрілу був поранений ще один чоловік.

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