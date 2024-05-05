"Держава робить взаємосуперечливі кроки щодо мобілізації", - лауреатка Нобелівської премії миру Матвійчук

Про це вона розповіла Еспресо.

"Мені здається, що питання мобілізації, дуже складне й у різних частин українського суспільства є різні інтереси стосовно цього. І тут українська держава, мені так зі сторони здається, робить взаємосуперечливі кроки. З одного боку, вона ніби вихолощує цей законопроєкт, ті норми, які вимагала та частина суспільства, яка воює, з цього закону зникають. З іншого боку, абсолютно інший сигнал, що от, ми зараз візьмемось за тих українців, які знаходяться за кордоном", - розмірковує Матвійчук.

Українська правозахисниця наголосила на важливості українців за кордоном, які, попри власну безпеку, активно долучаються до благодійних акцій та інформаційної роботи, спрямованої на підтримку України.

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"Мені складно зрозуміти, якою є наша державна політика стосовно мобілізації. Знову ж таки, я не військовий експерт, я можу дивитися на це тільки з погляду прав людини, але вертаючись до вашого питання, мені здається що, попри все, величезна частина людей за кордоном розуміють, що це війна на виживання, і відчувають свою відповідальність за те, щоб їхня держава вижила. Навіть в той час, коли вони знаходяться в безпеці за кордоном, вони щось роблять. Я в кожній державі зустрічаю таких людей, які розказують, скільки вони зробили благодійних акцій, як вони самі щось возили, як вони проводять якусь інформаційну роботу. Цих людей має ставати більше, а не менше, а це означає, що вони мають проводити компанії з залучення інших людей до цієї роботи, а не тільки покладатися виключно на свої сили", - зазначила лауреатка Нобелівської премії миру та премії Василя Стуса.

Що передувало

Верховна Рада України на засіданні 11 квітня ухвалила законопроєкт про мобілізацію в цілому. За це віддали свої голоси 283 нардепи. 16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію, а 17 квітня документ опублікували в офіційному парламентському виданні "Голос України".

Згідно з постановою Кабміну чоловіки призовного віку відтепер зможуть отримати закордонні паспорти й паспорти громадянина лише на території України в територіальному органі або підрозділі Державної митної служби.

25 квітня речник Міноборони Дмитро Лазуткін сказав, що Україна працює над тим, аби громадяни могли оновити військово-облікові дані в консульських установах.

26 квітня радник керівника ОП Михайло Подоляк заявив, що чоловіки призовного віку, які перебувають за кордоном, зможуть оформити документи лише на території України.