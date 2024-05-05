Росія втягує Грузію у війну в Україні, - помічник держсекретаря США
Помічник держсекретаря США, координатор із санкційної політики Джим О'Брайєн заявив, що РФ втягує Грузію у війну проти України, маючи намір збудувати в окупованій Абхазії базу ВМФ
Про це пише "Ехо Кавказу".
"Саме Росія втягує Грузію у війну в Україні. Росія розпочинає будівництво гігантського військового порту на окупованій нею території Грузії. Продовжуються викрадення, а іноді й убивства громадян Грузії, продовжує окупувати територію", - заявив він.
Натомість помічник держсекретаря США похвалив Тбілісі за "мудре" рішення - уряд Грузії не дозволив РФ провести військові вантажі та товари через свою територію, як того бажала Росія.
"Протягом деякого часу Росія намагалася переправляти військові вантажі або товари, які використовуються у військових цілях для виробництва боєприпасів через територію Грузії. Уряд Грузії прийняв мудре рішення, спробував зупинити це, наскільки це було в його силах, і він зробив хорошу роботу. Тому це саме Росія намагається втягнути Грузію у цю війну", - додав Джим О'Брайєн.
- Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі заявив, що США нібито "обхідними шляхами фінансують радикалів" та дезінформацію. Він також висловив розчарування реакцією Конгресу США на закон про "іноагентів".
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