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Спікер парламенту Грузії звинуватив США у фінансуванні "радикалів"

28 квітня, 2024 неділя
13:21
Світ Шалва Папуашвілі

Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі заявив, що США нібито "обхідними шляхами фінансують радикалів" та дезінформацію. Він також висловив розчарування реакцією Конгресу США на закон про "іноагентів"

Про це повідомляє "Новости-Грузия".

Спікер парламенту Шалва Папуашвілі сказав, що здивований і розчарований реакцією членів Конгресу США на плани грузинської влади ухвалити закон "Про прозорість іноземного впливу", оскільки законодавство США у цій сфері більш жорстке.  

Він розкритикував підтримку, яку надають грузинським громадським організаціям через "Національний фонд з підтримки демократії".

"Досі невідомо, на що витрачаються ці гроші. Потім ми випадково дізнаємося, що кошти з бюджету США обхідними шляхами йдуть на фінансування партій, радикальних угруповань, дезінформацію, що, звісно ж, не йде на користь грузинському суспільству і кидає тінь на американську допомогу Грузії", – наголосив Папуашвілі. 

Закон про "іноагентів" у Грузії: що відомо

7 березня 2023 року парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який значною мірою наслідує російський закон про іноземних агентів. Після цього в країні спалахнули протести. Поліція застосувала до учасників акцій сльозогінний газ. На ранок 8 березня було відомо про затримання біля будівлі парламенту 66 учасників мітингу. Опозиція натомість оголосила про нові протести.

У ЄС попередили Грузію про "серйозні наслідки" в разі остаточного ухвалення законопроєкту про "іноагентів".  

Уже 9 березня політрада "Грузинської мрії", "Сили народу" та парламентської більшості відкликала закон. Пізніше парламент країни відхилив цей законопроєкт у другому та остаточному читанні.

Проте 3 квітня 2024 року у парламенті Грузії знову ініціювали законопроєкт про "іноземних агентів".

6 квітня повідомлялось, що після повторного ініціювання законопроєкту очільники парламентських комітетів закордонних справ низки країн Європи закликали Тбілісі відмовитись від нього. У США також заявили, що цей закон збиває Грузію з європейського шляху.

8 квітня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що всупереч негативній реакції громадськості та медіа, влада готова ухвалити закон, а президентка Саломе Зурабішвілі оголосила, що накладе вето, якщо його ухвалить парламент.

9 квітня у Тбілісі тисячі людей взяли участь у мітингу проти закону, який владна партія "Грузинська мрія" вдруге зареєструвала у парламенті.

Вже 16 квітня грузинський парламент відклав розгляд закону через протести громадян. 

Проте вже 17 квітня парламент у першому читанні вдруге ухвалив скандальний закон про "іноагентів", учасники акції протесту зібрали людний мітинг і вимагають зустрічі з прем'єром.

19 квітня речник Держдепу США Метью Міллер закликав Грузію не ухвалювати законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який значною мірою наслідує закон РФ про іноземних агентів.

26 квітня понад 150 громадських організацій та шість опозиційних партій Грузії анонсували нову масштабну акцію протесту проти закону про "іноагентів", яка відбудеться 28 квітня.

26 квітня двопартійна група Сенату США надіслала лист-попередження прем'єр-міністру Грузії Іраклію Кобахідзе, в якому попередила його, що якщо нововнесений законопроєкт про іноагентів стане законом, вони будуть змушені домагатися зміни політики США щодо Грузії.

Теги:
Грузія
політика
США
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