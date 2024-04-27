США попередили про зміну своєї політики щодо Грузії, якщо там схвалять закон про "іноагентів"

Про це повідомляє Грузия Online.

Чотирнадцять сенаторів у листі закликають уряд Грузії відкликати закон, який ставить під загрозу відносини США та Грузії, а також підвищує ймовірність запровадження санкцій щодо окремих осіб, припинення прямого державного фінансування та розширення візових обмежень.

Сенатори також відкидають твердження політради партії "Грузинська мрія" про те, що закон "про іноагентів" аналогічний "FARA" (Закон про реєстрацію іноземних агентів у США).

Наприкінці листа сенатори обіцяють, що ніколи не залишать "прагнення грузинського народу, який голосно і ясно висловився за демократичне та європейське майбутнє, почуте всіма".

За їхніми словами, відносини між США та Грузією ґрунтуються на взаємних інтересах та спільних цінностях, і кожен з них є рішучим прихильником подальшого поглиблення цих відносин.

Однак вони також заявляють, що відносини не можуть "тривати доти, доки цей закон не буде скасовано".

Закон про "іноагентів" у Грузії: що відомо

7 березня 2023 року парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який значною мірою наслідує російський закон про іноземних агентів. Після цього в країні спалахнули протести. Поліція застосувала до учасників акцій сльозогінний газ. На ранок 8 березня було відомо про затримання біля будівлі парламенту 66 учасників мітингу. Опозиція натомість оголосила про нові протести.

У ЄС попередили Грузію про "серйозні наслідки" в разі остаточного ухвалення законопроєкту про "іноагентів".

Уже 9 березня політрада "Грузинської мрії", "Сили народу" та парламентської більшості відкликала закон. Пізніше парламент країни відхилив цей законопроєкт у другому та остаточному читанні.

Проте 3 квітня 2024 року у парламенті Грузії знову ініціювали законопроєкт про "іноземних агентів".

6 квітня повідомлялось, що після повторного ініціювання законопроєкту очільники парламентських комітетів закордонних справ низки країн Європи закликали Тбілісі відмовитись від нього. У США також заявили, що цей закон збиває Грузію з європейського шляху.

8 квітня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що всупереч негативній реакції громадськості та медіа, влада готова ухвалити закон, а президентка Саломе Зурабішвілі оголосила, що накладе вето, якщо його ухвалить парламент.

9 квітня у Тбілісі тисячі людей взяли участь у мітингу проти закону, який владна партія "Грузинська мрія" вдруге зареєструвала у парламенті.

Вже 16 квітня грузинський парламент відклав розгляд закону через протести громадян.

Проте вже 17 квітня парламент у першому читанні вдруге ухвалив скандальний закон про "іноагентів", учасники акції протесту зібрали людний мітинг і вимагають зустрічі з прем'єром.

19 квітня речник Держдепу США Метью Міллер закликав Грузію не ухвалювати законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який значною мірою наслідує закон РФ про іноземних агентів.

26 квітня понад 150 громадських організацій та шість опозиційних партій Грузії анонсували нову масштабну акцію протесту проти закону про "іноагентів", яка відбудеться 28 квітня.